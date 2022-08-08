СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 60.37
eur 61.36
Тема дняПилот S7 — об изнанке полетов
Все новости
Все новости

«Надо было лодку брать»: как затопило дороги в Советском районе — видео

Автомобилистам пришлось нелегко после ливней

2 749
Вода в некоторых местах перекрывала колеса автомобилей

Вода в некоторых местах перекрывала колеса автомобилей

Поделиться

Вечером 7 августа в Новосибирске прошел сильный дождь. В результате в Советском районе оказались затоплены несколько улиц, машинам было сложно проехать по дорогам. НГС собрал несколько видео от наших читателей с последствиями.

— Я думаю, зачем машину было брать? Надо было лодку, — комментировала произошедшее одна из автомобилисток, которой пришлось пробираться по затопленной улице.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, какие меры будут предприняты, чтобы избежать повторения таких потопов.

Накануне дождь прошел во всех районах города, а в области заметили град. Посмотрите на последствия вчерашней непогоды в нашей подборке.

По теме

ПодтоплениеДождьДороги
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2