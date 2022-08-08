«Надо было лодку брать»: как затопило дороги в Советском районе — видео
Автомобилистам пришлось нелегко после ливней
Вечером 7 августа в Новосибирске прошел сильный дождь. В результате в Советском районе оказались затоплены несколько улиц, машинам было сложно проехать по дорогам. НГС собрал несколько видео от наших читателей с последствиями.
— Я думаю, зачем машину было брать? Надо было лодку, — комментировала произошедшее одна из автомобилисток, которой пришлось пробираться по затопленной улице.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, какие меры будут предприняты, чтобы избежать повторения таких потопов.
Накануне дождь прошел во всех районах города, а в области заметили град. Посмотрите на последствия вчерашней непогоды в нашей подборке.