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Разметку велодорожки на Владимировской решили обновить в Новосибирске спустя два года

В мэрии заявили, что она изнашивается медленно

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Местами разметки почти не осталось

Местами разметки почти не осталось

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Разметку велосипедной дорожки на улице Владимировской в Новосибирске обновят до начала августа. Этого не делали с 2020 года.

Дорожку обустроили два года назад. За это время разметка стерлась во многих местах, а на некоторых участках ее закрасили черной краской.

— С учетом малой интенсивности движения пешеходов и велосипедистов и медленным износом разметки, после ее нанесения в сентябре 2020 года она не обновлялась. Обновление разметки планируется выполнить до 3 августа, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Также в мэрии добавили, что специалисты муниципального «Городского центра организации дорожного движения» не закрашивали разметку черной краской. Ее собираются восстановить в этих местах.

На прошлой неделе корреспондент НГС Александр Ощепков проехал по велодорожке на Владимировской. Посмотрите в коротком видео и фоторепортаже, в каком состоянии находится этот участок и какие на нем есть проблемы с разметкой.

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