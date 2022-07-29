Разметку велодорожки на Владимировской решили обновить в Новосибирске спустя два года

Разметку велосипедной дорожки на улице Владимировской в Новосибирске обновят до начала августа. Этого не делали с 2020 года.

Дорожку обустроили два года назад. За это время разметка стерлась во многих местах, а на некоторых участках ее закрасили черной краской.

— С учетом малой интенсивности движения пешеходов и велосипедистов и медленным износом разметки, после ее нанесения в сентябре 2020 года она не обновлялась. Обновление разметки планируется выполнить до 3 августа, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.