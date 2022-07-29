Разметку велодорожки на Владимировской решили обновить в Новосибирске спустя два года
В мэрии заявили, что она изнашивается медленно
Разметку велосипедной дорожки на улице Владимировской в Новосибирске обновят до начала августа. Этого не делали с 2020 года.
Дорожку обустроили два года назад. За это время разметка стерлась во многих местах, а на некоторых участках ее закрасили черной краской.
— С учетом малой интенсивности движения пешеходов и велосипедистов и медленным износом разметки, после ее нанесения в сентябре 2020 года она не обновлялась. Обновление разметки планируется выполнить до 3 августа, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Также в мэрии добавили, что специалисты муниципального «Городского центра организации дорожного движения» не закрашивали разметку черной краской. Ее собираются восстановить в этих местах.
На прошлой неделе корреспондент НГС Александр Ощепков проехал по велодорожке на Владимировской. Посмотрите в коротком видео и фоторепортаже, в каком состоянии находится этот участок и какие на нем есть проблемы с разметкой.