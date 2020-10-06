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Власти назвали сумму, потраченную на странную велодорожку на Владимировской

Дорожка ещё до конца не завершена — на ней хотят поставить дорожные знаки

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Велодорожка на Владимировской удивила новосибирцев

Велодорожка на Владимировской удивила новосибирцев

На странную велодорожку в Новосибирске потратили 15 тысяч рублей

Мэрия Новосибирска сообщила, сколько потратила денег на создание странной велодорожки на Владимировской.

Оказалось, что создание разметки для велодорожки стоило 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Также в администрации города отметили, что работы на ней ещё не закончены. На велодорожке планируют разместить дорожные знаки, их стоимость составит более 100 000 рублей.

— Планируется размещение знаков, а также работы по устранению недостатков и замечаний, обозначенных в ходе встречи с представителями общественной организации «Привет, велосипед!». Расходы на разметку составили 15 000 рублей, на знаки — 115 000 рублей. Протяженность велодорожки составляет 1,7 км, — сообщили в мэрии.

В мэрии отметили, что по ГОСТу велодорожка может быть оборудована как на проезжей части, так и на тротуаре, но ширина проезжей части Владимировской не позволяет обеспечить безопасность участников дорожного движения. Поэтому решили наносить разметку на тротуаре, «встраивая велодорожку в существующую конфигурацию опор освещения, рекламных конструкций и дорожных знаков».

Ремонт Владимировской делали по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На реализацию проекта город получил более 1 млрд 700 млн рублей в этом году.

На новую велодорожку горожане обратили внимание на прошлой неделе — многие высказали претензии к разметке дороги. НГС проехал по всей новой велодорожке, чтобы посмотреть, чем недовольны новосибирцы. Здесь можно посмотреть, что мы увидели.

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благоустройство
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