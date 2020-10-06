Власти назвали сумму, потраченную на странную велодорожку на Владимировской

Мэрия Новосибирска сообщила, сколько потратила денег на создание странной велодорожки на Владимировской.

Оказалось, что создание разметки для велодорожки стоило 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Также в администрации города отметили, что работы на ней ещё не закончены. На велодорожке планируют разместить дорожные знаки, их стоимость составит более 100 000 рублей.