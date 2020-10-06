Власти назвали сумму, потраченную на странную велодорожку на Владимировской

На странную велодорожку в Новосибирске потратили 15 тысяч рублей
Мэрия Новосибирска сообщила, сколько потратила денег на создание странной велодорожки на Владимировской.
Оказалось, что создание разметки для велодорожки стоило 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Также в администрации города отметили, что работы на ней ещё не закончены. На велодорожке планируют разместить дорожные знаки, их стоимость составит более
— Планируется размещение знаков, а также работы по устранению недостатков и замечаний, обозначенных в ходе встречи с представителями общественной организации «Привет, велосипед!». Расходы на разметку составили
В мэрии отметили, что по ГОСТу велодорожка может быть оборудована как на проезжей части, так и на тротуаре, но ширина проезжей части Владимировской не позволяет обеспечить безопасность участников дорожного движения. Поэтому решили наносить разметку на тротуаре, «встраивая велодорожку в существующую конфигурацию опор освещения, рекламных конструкций и дорожных знаков».
Ремонт Владимировской делали по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На реализацию проекта город получил более 1 млрд 700 млн рублей в этом году.
На новую велодорожку горожане обратили внимание на прошлой неделе — многие высказали претензии к разметке дороги. НГС проехал по всей новой велодорожке, чтобы посмотреть, чем недовольны новосибирцы. Здесь можно посмотреть, что мы увидели.