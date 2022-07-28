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Выкупили ржавый автобус за 55 тысяч рублей и сделали из него чемпионскую машину. Оцените фото до и после

Получилась гигантская колонка на колесах! Посмотрите (и послушайте!), какие звуки издает сейчас старый польский микроавтобус

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На Урале подарили вторую жизнь старенькому польскому микроавтобусу NYSA 522. Из отжившего свой век авто сделали огромную колонку на колесах. Теперь она ездит по стране, собирает кубки и звания самой громкой машины в России на чемпионатах по автозвуку. Мы испытали ее мощь на себе — посмотрите видео!

NYSA — марка польских автомобилей, которые выпускались в городе Ныса с 1957 по 1994 год в двух модификациях: фургона и микроавтобуса на 8 пассажиров. Модель была разработана варшавским автозаводом ФСО на базе «начинки», скопированной с советской «Победы» (ГАЗ М-20).

— Мы нашли эту машину в Дегтярске у пенсионера, который раньше на ней ездил на работе (на заводе), а потом выкупил в личное пользование, — рассказывает главный мастер студии RCA Руслан Тагиров. — Автобус был на ходу, мы заплатили за него 55 тысяч рублей и своим ходом потихоньку доехали до Екатеринбурга.

Прежний владелец заботился о «Нисе» как мог, но годы берут свое — автобус 1986 года выпуска заметно состарился. За толстым слоем краски на кузове пряталась ржавчина. Так что машину пришлось буквально собирать заново.

Так выглядела машина до реставрации

Так выглядела машина до реставрации

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— От машины, по сути, осталась только ее рама. Кузов сейчас практически весь новый. Пришлось изготавливать с нуля, потому что такие запчасти уже не приобрести, — объяснил Руслан.

Кузовной ремонт занял около года и съел больше миллиона рублей. «Нисе» сделали новую обшивку, оставив от старой разве что крышу и одно переднее крыло. Еще около четырех месяцев занял ремонт «начинки» — механики заменили десятки деталей, но вот двигатель и коробку передач оставили родные.

От салона «Нисы» почти ничего не осталось. Чтобы установить сабвуферы и динамики, пришлось убрать все сиденья и отказаться от окон — осталось лишь лобовое стекло, и то бронированное

От салона «Нисы» почти ничего не осталось. Чтобы установить сабвуферы и динамики, пришлось убрать все сиденья и отказаться от окон — осталось лишь лобовое стекло, и то бронированное

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В багажнике машины поставили аккумуляторы, на которых ездят многие китайские электрокары. Вместе с батареями и звуковым оборудованием старенький автобус стал весить около пяти тонн. Теперь ему заказан вход на дороги общего пользования. Путь от гаража до соревнований он проезжает на эвакуаторе.

Чудо техники уже оценили и в Свердловской области, и в Москве. Впервые «Ниса» выступила на соревнованиях «АМТ Евразия» в Полевском в 2020 году и сразу же установила рекорд региона — показала звук в 172,2 децибела (для сравнения: взлетающий самолет шумит всего на 145 децибел, а от 160 децибел рвутся барабанные перепонки).

В Москве фургон взял кубок «Лучшего из лучших» за совокупность достижений, а позднее по громкости еще и установил мировой рекорд и два российских. Впереди у «Нисы», возможно, еще несколько соревнований, а затем машину будут продавать по частям — отдельно звук и отдельно кузов. Какой окажется третья жизнь машины — пока загадка.

Прочитайте также о других авто с историей. Например, о «Волге», которую уральский бизнесмен восстановил за миллион рублей (на этой машине его забирали из роддома).

А здесь можно найти интересную подборку историй машин 1930–1940-х годов, они до сих пор на ходу! Коллекционеры выискивали эти раритеты по всей России и годами восстанавливали.

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