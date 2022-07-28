Выкупили ржавый автобус за 55 тысяч рублей и сделали из него чемпионскую машину. Оцените фото до и после
Получилась гигантская колонка на колесах! Посмотрите (и послушайте!), какие звуки издает сейчас старый польский микроавтобус
На Урале подарили вторую жизнь старенькому польскому микроавтобусу
NYSA — марка польских автомобилей, которые выпускались в городе Ныса с 1957 по 1994 год в двух модификациях: фургона и микроавтобуса на 8 пассажиров. Модель была разработана варшавским автозаводом ФСО на базе «начинки», скопированной с советской «Победы» (ГАЗ
— Мы нашли эту машину в Дегтярске у пенсионера, который раньше на ней ездил на работе (на заводе), а потом выкупил в личное пользование, — рассказывает главный мастер студии RCA Руслан Тагиров. — Автобус был на ходу, мы заплатили за него
Прежний владелец заботился о «Нисе» как мог, но годы берут свое — автобус 1986 года выпуска заметно состарился. За толстым слоем краски на кузове пряталась ржавчина. Так что машину пришлось буквально собирать заново.
— От машины, по сути, осталась только ее рама. Кузов сейчас практически весь новый. Пришлось изготавливать с нуля, потому что такие запчасти уже не приобрести, — объяснил Руслан.
Кузовной ремонт занял около года и съел больше миллиона рублей. «Нисе» сделали новую обшивку, оставив от старой разве что крышу и одно переднее крыло. Еще около четырех месяцев занял ремонт «начинки» — механики заменили десятки деталей, но вот двигатель и коробку передач оставили родные.
В багажнике машины поставили аккумуляторы, на которых ездят многие китайские электрокары. Вместе с батареями и звуковым оборудованием старенький автобус стал весить около пяти тонн. Теперь ему заказан вход на дороги общего пользования. Путь от гаража до соревнований он проезжает на эвакуаторе.
Чудо техники уже оценили и в Свердловской области, и в Москве. Впервые «Ниса» выступила на соревнованиях «АМТ Евразия» в Полевском в 2020 году и сразу же установила рекорд региона — показала звук в 172,2 децибела (для сравнения: взлетающий самолет шумит всего на 145 децибел, а от 160 децибел рвутся барабанные перепонки).
В Москве фургон взял кубок «Лучшего из лучших» за совокупность достижений, а позднее по громкости еще и установил мировой рекорд и два российских. Впереди у «Нисы», возможно, еще несколько соревнований, а затем машину будут продавать по частям — отдельно звук и отдельно кузов. Какой окажется третья жизнь машины — пока загадка.
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