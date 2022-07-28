Выкупили ржавый автобус за 55 тысяч рублей и сделали из него чемпионскую машину. Оцените фото до и после

— От машины, по сути, осталась только ее рама. Кузов сейчас практически весь новый. Пришлось изготавливать с нуля, потому что такие запчасти уже не приобрести, — объяснил Руслан.



Кузовной ремонт занял около года и съел больше миллиона рублей. «Нисе» сделали новую обшивку, оставив от старой разве что крышу и одно переднее крыло. Еще около четырех месяцев занял ремонт «начинки» — механики заменили десятки деталей, но вот двигатель и коробку передач оставили родные.

