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Четыре новых системы фиксации нарушений ПДД установят в Новосибирске за 100 миллионов рублей

Три из них появятся на правом берегу, одна — возле «Ленты» на Петухова

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Источник финансирования объявленной госзакупки — региональный бюджет

Источник финансирования объявленной госзакупки — региональный бюджет

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Объявлен аукцион на поиск подрядчика, который установит 4 комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Новосибирске. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок.

Аукцион объявил «Центр организации дорожного движения», начальная максимальная цена контракта — 99,9 млн рублей. Подрядчику предстоит в течение 70 дней после победы в тендере смонтировать 4 комплекса фиксации нарушений ПДД на пересечении Кирова и Сакко и Ванцетти, на Гоголя, 51, на пересечении Красного проспекта и Державина, четвертый — на Петухова, 73, у супермаркета «Лента».

Функционал комплексов — фиксация проезда автомобиля на красный свет светофора, превышения скорости движения и несоблюдения требований дорожных знаков и разметок.

Проблемы водителям в Новосибирске создают не только разбитые дороги, но и развешанные как попало знаки и неотлаженная работа светофоров. Усугубляют ситуацию и новые правила дорожного движения, которые периодически вводят законодатели. Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков в авторской колонке ранее объяснил, как решить проблему с висящими как попало знаками, кто за это должен отвечать и как новые правила фотофиксации и работы эвакуаторов могут испортить жизнь водителям.

ПДДкамеры фотовидеофиксациификсация нарушений ПДД
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
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