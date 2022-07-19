Четыре новых системы фиксации нарушений ПДД установят в Новосибирске за 100 миллионов рублей
Три из них появятся на правом берегу,
Объявлен аукцион на поиск подрядчика, который установит
Аукцион объявил «Центр организации дорожного движения», начальная максимальная цена контракта — 99,9 млн рублей. Подрядчику предстоит в течение
Функционал комплексов — фиксация проезда автомобиля на красный свет светофора, превышения скорости движения и несоблюдения требований дорожных знаков и разметок.
Проблемы водителям в Новосибирске создают не только разбитые дороги, но и развешанные как попало знаки и неотлаженная работа светофоров. Усугубляют ситуацию и новые правила дорожного движения, которые периодически вводят законодатели. Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков в авторской колонке ранее объяснил, как решить проблему с висящими как попало знаками, кто за это должен отвечать и как новые правила фотофиксации и работы эвакуаторов могут испортить жизнь водителям.