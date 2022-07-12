В Новосибирске ищут подрядчика на ремонт улицы Мира — на него выделили 45 миллионов рублей
Работы должны начать в августе и завершить в сентябре
Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт дороги на улице Мира, которая находится в Кировском районе. Максимальная цена контракта составляет 44,9 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, подрядчик должен будет выполнить фрезерование дороги, обустроить выравнивающий слой покрытия и верхний слой из асфальтобетонной смеси. Покрытие также отремонтируют на трамвайном переезде. Смотровые колодцы и ливневки поднимут до нужного уровня. Площадь ремонта —
Работы выполнят в два этапа. Первый пройдет со 2 по 26 августа, второй — с 27 августа по 29 сентября.
Ранее в Новосибирске объявили торги на ремонт проспекта Дзержинского. За работы готовы заплатить 111 миллионов рублей.