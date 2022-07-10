Honda Fit сбил на Ипподромской у «Ауры» двух пешеходов: одной девочке 11 лет
Пострадавшие пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода.
Вечером 9 июня на улице Ипподромской у ТЦ «Аура» в Новосибирске водитель автомобиля Honda Fit совершил наезд на двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте.
— В 20:10 водитель 1978 года рождения двигался по улице Ипподромской со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Октябрьской и в пути следования совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадала девочка 2011 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили NGS.RU в отделе пропаганды городской ГИБДД.
9 июля каршеринговый автомобиль влетел в остановку общественного транспорта — погибла женщина. Еще три жительницы Новосибирска доставлены в больницу с различными травмами. Водителя, который протаранил остановку, уже задержали сотрудники МВД. Полицейские готовят материалы для суда. В Минздраве рассказали о состоянии выживших после смертельного ДТП на остановке. Двое находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.