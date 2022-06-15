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Водитель электросамоката попал в реанимацию: его сбил «Тойота» на Сухарной

Обстоятельства аварии выясняются

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ДТП произошло в зоне пешеходного перехода

ДТП произошло в зоне пешеходного перехода

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26-летний мужчина на электросамокате госпитализирован после ДТП с Toyota Corolla. Оно произошло в 12:40 15 июня на правом берегу Новосибирска.

44-летний водитель Toyota Corolla Spacio ехал по улице Сухарная со стороны улицы Тимирязева. При повороте на улицу Владимировскую он совершил наезд на мужчину, передвигавшегося на электросамокате в зоне пешеходного перехода. Пострадавшего мужчину госпитализировали в реанимацию, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

На днях мэрия Новосибирска подала иски в областной Арбитражный суд с требованием обязать кикшеринговые компании Whoosh и Urent платить неустойку в размере 100 тысяч рублей за парковку самокатов в неположенном месте. Суд встал на сторону мэрии и определил, что теперь парковать их вблизи пешеходных переходов и метро нельзя.

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