В пасхальную ночь запустят дополнительные маршруты и перекроют улицы — публикуем карту
Это сделано для доставки жителей отдаленных районов в церкви и проведения крестного хода
В ночь на 24 апреля в Новосибирске будут действовать дополнительные маршруты троллейбусов. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города. Это сделано для доставки жителей отдаленных районов на пасхальное богослужение.
Дополнительные троллейбусы будут ходить с 22:00 23 апреля до 04:00 24 апреля по четырем маршрутам, для удобства восприятия мы нанесли их на карту. На маршрутах будут действовать обычные тарифы, а также карты студента, школьника, ЕТК, социальные карты и ЕСПБ.
Первый маршрут обозначен красным цветом: остановка «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, Красный проспект, ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, ул. Титова, ул. Станиславского, остановка «Станиславский ж/м».
В обратном направлении маршрут пролегает следующим образом: «Станиславский ж/м», ул. Станиславского, ул. Титова, проспект Карла Маркса, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, остановка «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74).
Второй маршрут выделен на карте синим: остановка «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Учительская, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажная, проспект Дзержинского, ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, остановка «Ул. Ленинградская».
В обратном направлении маршрут проходит так: остановка «Ул. Ленинградская», ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, остановка «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74).
Помимо этого, с 23:00 23 апреля до 04:00 24 апреля для проведения крестных ходов перекроют движение транспорта по ряду улиц. Парковаться на них тоже будет нельзя. Исключение сделают только для общественного, ритуального и коммунального транспорта. Эти участки мы также обозначили на карте.
Во время проведения пасхальных мероприятий нести службу будут сотрудники полиции.
Новосибирские католики отметили Пасху еще в ночь на 17 апреля. Посмотрите, как это было. В тот же день в христианских храмах освящали вербы. Мы публиковали фоторепортаж со служения в Вознесенском соборе.