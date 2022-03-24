На участке «Чуйского тракта» запретили движение автобусов и грузовиков из-за метели и ветра

На границе с Новосибирской областью в Алтайском крае на «Чуйском тракте» временно запретили движение автобусов и грузовиков. Под запрет попал участок с 213 по 345 км — от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск.



— Причина — сложные метеорологические условия: снег, мокрый снег, метель, ветер 13–18 м/c, при порывах — до 19–24 м/с, ограниченная видимость, — сообщает Министерство транспорта Алтайского края. — Проезд для легкового транспорта по «Чуйскому тракту» открыт, однако по возможности следует воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.