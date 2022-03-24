На участке «Чуйского тракта» запретили движение автобусов и грузовиков из-за метели и ветра

На границе с Новосибирской областью в Алтайском крае на «Чуйском тракте» временно запретили движение автобусов и грузовиков. Под запрет попал участок с 213 по 345 км — от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск.
— Причина — сложные метеорологические условия: снег, мокрый снег, метель, ветер 13–18 м/c, при порывах — до 19–24 м/с, ограниченная видимость, — сообщает Министерство транспорта Алтайского края. — Проезд для легкового транспорта по «Чуйскому тракту» открыт, однако по возможности следует воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.
Переждать непогоду предлагается на специально подготовленных стоянках.
На Чуйском тракте:
— на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая»;
— в районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе»;
— по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково;
— возле «Ника-фуд» в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках.
В конце февраля «Сибуправтодор», в ведении которого находится федеральная трасса «Чуйский тракт», объявил, что примет решение об отмене или сохранении левого поворота в Бердск в марте. Ранее сообщалось, что управление уже приняло решение о том, что в мае на 31-м километре трассы запретят поворачивать в микрорайон поселок Новый при движении из Новосибирска.