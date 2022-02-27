Решение об отмене левого поворота в Бердск с Чуйского тракта отложили до марта

«Сибуправтодор», в ведении которого находится федеральная трасса «Чуйский тракт», примет решение об отмене или сохранении левого поворота в Бердск в марте. Ранее сообщалось, что управление уже приняло решение о том, что в мае на
На прошлой неделе в «Сибуправтодоре» объяснили, что существующая схема движения создает дополнительный риск заторов и ДТП. При этом некоторые местные жители считают, что движение по «петле» приведет к транспортному коллапсу. После этого в редакцию поступили сообщения от читателей, которые высказали недовольство из-за возможных изменений.
— По мнению жителей, данная мера приведет только к усугублению дорожного коллапса и вызовет настоящую транспортную блокаду как для жителей самого микрорайона Новый, так и для жителей остальных населенных пунктов, находящихся далее по ходу движения: поселков Светлый, Серебряный бор, ДОЛ «Тимуровец», Морозово и множества дачных обществ, — написала одна из читательниц.
НГС обратился в пресс-службу «Сибуправтодора», чтобы узнать, могут ли отказаться от новой схемы из-за недовольства местных жителей.
— Мы всегда открыты для общественности. В частности, 25 февраля была организована встреча представителей микрорайона Нового с руководством управления по нашей инициативе. Решение по по-прежнему находится в стадии рассмотрения. При его проработке учитываются все аспекты: дорожная обстановка, требования БДД, удобство для автовладельцев. Решение отложили до середины марта, — ответили в управлении на запрос НГС.
Ранее стало известно, что на Чуйском тракте отремонтируют 6 километров дороги. На это выделили почти 265 миллионов рублей. Работы выполнят в Искитимском районе.