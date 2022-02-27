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Решение об отмене левого поворота в Бердск с Чуйского тракта отложили до марта

Некоторые местные жители не хотят ездить в Новый поселок со стороны Новосибирска по «петле»

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Пока неизвестно, утвердят ли новую схему

Пока неизвестно, утвердят ли новую схему

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«Сибуправтодор», в ведении которого находится федеральная трасса «Чуйский тракт», примет решение об отмене или сохранении левого поворота в Бердск в марте. Ранее сообщалось, что управление уже приняло решение о том, что в мае на 31-м километре трассы запретят поворачивать в микрорайон поселок Новый при движении из Новосибирска.

На прошлой неделе в «Сибуправтодоре» объяснили, что существующая схема движения создает дополнительный риск заторов и ДТП. При этом некоторые местные жители считают, что движение по «петле» приведет к транспортному коллапсу. После этого в редакцию поступили сообщения от читателей, которые высказали недовольство из-за возможных изменений.

— По мнению жителей, данная мера приведет только к усугублению дорожного коллапса и вызовет настоящую транспортную блокаду как для жителей самого микрорайона Новый, так и для жителей остальных населенных пунктов, находящихся далее по ходу движения: поселков Светлый, Серебряный бор, ДОЛ «Тимуровец», Морозово и множества дачных обществ, — написала одна из читательниц.

НГС обратился в пресс-службу «Сибуправтодора», чтобы узнать, могут ли отказаться от новой схемы из-за недовольства местных жителей.

— Мы всегда открыты для общественности. В частности, 25 февраля была организована встреча представителей микрорайона Нового с руководством управления по нашей инициативе. Решение по по-прежнему находится в стадии рассмотрения. При его проработке учитываются все аспекты: дорожная обстановка, требования БДД, удобство для автовладельцев. Решение отложили до середины марта, — ответили в управлении на запрос НГС.

Ранее стало известно, что на Чуйском тракте отремонтируют 6 километров дороги. На это выделили почти 265 миллионов рублей. Работы выполнят в Искитимском районе.

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БердскЧуйский тракт«Сибуправтодор»
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