Решение об отмене левого поворота в Бердск с Чуйского тракта отложили до марта

«Сибуправтодор», в ведении которого находится федеральная трасса «Чуйский тракт», примет решение об отмене или сохранении левого поворота в Бердск в марте. Ранее сообщалось, что управление уже приняло решение о том, что в мае на 31-м километре трассы запретят поворачивать в микрорайон поселок Новый при движении из Новосибирска.



На прошлой неделе в «Сибуправтодоре» объяснили, что существующая схема движения создает дополнительный риск заторов и ДТП. При этом некоторые местные жители считают, что движение по «петле» приведет к транспортному коллапсу. После этого в редакцию поступили сообщения от читателей, которые высказали недовольство из-за возможных изменений.

