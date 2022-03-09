Из-за наступления весны большегрузам запретят ездить в Новосибирске — список улиц

В Новосибирске с 4 апреля по 22 мая 2022 года ограничат движение большегрузов, сообщили в мэрии Новосибирска.

Временное ограничение устанавливается для транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза) и для большегрузов с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия, контейнеры железнодорожные) и относящихся к самоходной специальной технике (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).