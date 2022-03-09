9 марта среда
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 3/10
usd 105.81
eur 115.62
Тема дняОтключение отопления в центре Новосибирска
Все новости
Все новости

Из-за наступления весны большегрузам запретят ездить в Новосибирске — список улиц

Это сделано для сохранности дорог

1 753
12Обсудить

Поделиться

Движение приостановят и на Бугринском мосту

Движение приостановят и на Бугринском мосту

Поделиться

В Новосибирске с 4 апреля по 22 мая 2022 года ограничат движение большегрузов, сообщили в мэрии Новосибирска.

Временное ограничение устанавливается для транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза) и для большегрузов с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия, контейнеры железнодорожные) и относящихся к самоходной специальной технике (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).

— Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности городских дорог в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий, — пояснили в мэрии Новосибирска.

Движение ограничат по улицам Хилокской, Петухова, Мира, Ватутина, Большевистской. Также проехать нельзя будет по Советскому шоссе, Бердскому и Старому шоссе и по Бугринскому мосту.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать Правила дорожного движения, — напомнили в мэрии Новосибирска.

В Кольцово строители полностью установили все сваи для будущей эстакады. Она должна разгрузить выезды из наукограда в Академгородок и обеспечить удобный заезд к СКИФу.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

большегрузыограничениядороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter