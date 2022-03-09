Из-за наступления весны большегрузам запретят ездить в Новосибирске — список улиц

В Новосибирске с 4 апреля по 22 мая 2022 года ограничат движение большегрузов, сообщили в мэрии Новосибирска.
Временное ограничение устанавливается для транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза) и для большегрузов с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия, контейнеры железнодорожные) и относящихся к самоходной специальной технике (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).
— Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности городских дорог в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий, — пояснили в мэрии Новосибирска.
Движение ограничат по улицам Хилокской, Петухова, Мира, Ватутина, Большевистской. Также проехать нельзя будет по Советскому шоссе, Бердскому и Старому шоссе и по Бугринскому мосту.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать Правила дорожного движения, — напомнили в мэрии Новосибирска.
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