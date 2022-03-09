В Новосибирске резко выросла цена на поездки в такси после праздника — объяснение водителей и агрегатора

В Новосибирске 9 марта резко подскочила цена на такси. Средняя цена поездки выросла на 100–150 рублей в зависимости от района. И водители, и сами алгоритмы агрегаторов объясняют это нехваткой машин на линии.



— Вчера все старались подзаработать, и много машин было. Получилось, что и цена поездки была невысокая. Сегодня, видимо, многие решили отдохнуть. Но я на работе, вижу, что да, выше цена стала. Но это особо не даст нам заработать. Пробки всё съедят, — объяснил корреспонденту НГС водитель такси Евгений.