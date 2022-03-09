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В Новосибирске резко выросла цена на поездки в такси после праздника — объяснение водителей и агрегатора

На линии слишком мало машин

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Уехать утром на такси было непросто

Уехать утром на такси было непросто

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В Новосибирске 9 марта резко подскочила цена на такси. Средняя цена поездки выросла на 100–150 рублей в зависимости от района. И водители, и сами алгоритмы агрегаторов объясняют это нехваткой машин на линии.

— Вчера все старались подзаработать, и много машин было. Получилось, что и цена поездки была невысокая. Сегодня, видимо, многие решили отдохнуть. Но я на работе, вижу, что да, выше цена стала. Но это особо не даст нам заработать. Пробки всё съедят, — объяснил корреспонденту НГС водитель такси Евгений.

С ним согласен и коллега Павел. Он добавил, что цена выросла сегодня у всех сервисов.

Специальный индекс сервиса «Яндекс.Такси», который теперь встроен в приложение, такой рост объясняет нехваткой автомобилей.

— Заказов в разы больше, чем машин, — говорится в приложении. — Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов.

В «Ситимобил» также сегодня цена очень сильно выросла.

Редакция НГС обратилась в сервисы за комментариями с просьбой объяснить, будет ли проведена дополнительная работа с водителями и системой ценообразования.

В феврале таксисты пожаловались, что пассажиры стали хитрить и использовать недостатки системы, чтобы снизить стоимость поездки.

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