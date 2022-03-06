Три машины собрали пробку в районе Речного вокзала

В Новосибирске недалеко от станции метро «Речной вокзал» столкнулись три машины — собралась пробка. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Марина.
— Возле Михайловской набережной столкнулись три машины. Движение в обе стороны затруднено. Пробка собралась по направлению в Академгородок, — пояснила читательница.
Судя по информации «Яндекс.Карт», пробка в сторону Академгородка растянулась на 2 километра.
Инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко сказала журналисту НГС, что пострадавших нет, оформляют материальный ущерб.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске на пересечении Немировича-Данченко и Таймырской автомобиль сбил женщину — ее отвезли в больницу.