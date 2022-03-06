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Три машины собрали пробку в районе Речного вокзала

Движение затруднено в обе стороны

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Пострадавших в аварии нет

Пострадавших в аварии нет

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В Новосибирске недалеко от станции метро «Речной вокзал» столкнулись три машины — собралась пробка. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Марина.

— Возле Михайловской набережной столкнулись три машины. Движение в обе стороны затруднено. Пробка собралась по направлению в Академгородок, — пояснила читательница.

Судя по информации «Яндекс.Карт», пробка в сторону Академгородка растянулась на 2 километра.

Инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко сказала журналисту НГС, что пострадавших нет, оформляют материальный ущерб.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске на пересечении Немировича-Данченко и Таймырской автомобиль сбил женщину — ее отвезли в больницу.

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ГИБДДДТПпробкаРечной вокзал
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