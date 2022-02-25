S7 возобновила часть южных рейсов в Новосибирск — самолеты будут летать в обход закрытого воздушного пространства

Авиакомпания S7 сообщила, что возобновлены рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Новосибирск и обратно. Самолеты не садились в этих городах
У авиакомпании возобновляются рейсы в другие города, куда у S7 не летают самолеты из Новосибирска.
— Рейсы S7 Airlines из/в Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь, Махачкалу, Владикавказ, Грозный с
При этом в связи с ограничением полетов со стороны российских властей еще отменены рейсы S7 Airlines в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно в период с
— Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета или перенести дату вылета на доступные рейсы в период с
Помимо этого, билеты на отмененные рейсы можно поменять на другие. Чтобы переоформить билет, нужно обратиться в представительство S7 Airlines в аэропорту или контактный центр.
В пресс-службе Толмачево подтвердили, что возобновлены рейсы из Сочи и Минеральных Вод. Про другие отмененные рейсы пока информации нет. По информации на онлайн-табло аэропорта,
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