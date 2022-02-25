S7 возобновила часть южных рейсов в Новосибирск — самолеты будут летать в обход закрытого воздушного пространства

В пресс-службе Толмачево подтвердили, что возобновлены рейсы из Сочи и Минеральных Вод. Про другие отмененные рейсы пока информации нет. По информации на онлайн-табло аэропорта, 25 февраля в 8 утра уже прибыл рейс из Сочи. Список всех направлений из Новосибирска, куда вчера были отменены самолеты, аэропорт называл вчера.

Накануне Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине в 06:30 по московскому времени. Мы следим за ситуацией на Украине в этом сюжете.

