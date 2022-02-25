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Тема дняS7 возобновила часть южных рейсов в Новосибирск
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S7 возобновила часть южных рейсов в Новосибирск — самолеты будут летать в обход закрытого воздушного пространства

В Краснодар из Новосибирска пока улететь нельзя

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Некоторые рейсы из Сочи и Минеральных Вод возобновили

Некоторые рейсы из Сочи и Минеральных Вод возобновили

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Авиакомпания S7 сообщила, что возобновлены рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Новосибирск и обратно. Самолеты не садились в этих городах 24 февраля в связи с ограничением полетов из-за ситуации на Украине. Ограничение продолжает действовать на полеты в Краснодар.

У авиакомпании возобновляются рейсы в другие города, куда у S7 не летают самолеты из Новосибирска.

— Рейсы S7 Airlines из/в Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь, Махачкалу, Владикавказ, Грозный с 25 февраля 2022 года будут выполняться по измененным маршрутам в облет закрытого воздушного пространства. Расписание рейсов будет незначительно изменено в связи с увеличением полетного времени, — рассказали в пресс-службе S7.

При этом в связи с ограничением полетов со стороны российских властей еще отменены рейсы S7 Airlines в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно в период с 24 февраля 2022 года по 2 марта. А 28 февраля будут отменены рейсы из/в Кишинёв по решению властей Молдавии.

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— Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета или перенести дату вылета на доступные рейсы в период с 2 марта по 24 апреля 2022 года. Если билет был куплен на сайте или в приложении S7 Airlines и пассажир получил СМС об отмене рейса, он может самостоятельно вернуть и обменять билет в разделе «Мои бронирования». Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета, — рассказали в пресс-службе S7.

Помимо этого, билеты на отмененные рейсы можно поменять на другие. Чтобы переоформить билет, нужно обратиться в представительство S7 Airlines в аэропорту или контактный центр.

В пресс-службе Толмачево подтвердили, что возобновлены рейсы из Сочи и Минеральных Вод. Про другие отмененные рейсы пока информации нет. По информации на онлайн-табло аэропорта, 25 февраля в 8 утра уже прибыл рейс из Сочи. Список всех направлений из Новосибирска, куда вчера были отменены самолеты, аэропорт называл вчера.

Накануне Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине в 06:30 по московскому времени. Мы следим за ситуацией на Украине в этом сюжете.

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