«Потому что им очень нужно»: водители по газону объезжают шлагбаум ради ночной парковки у поликлиники

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что руководство городской поликлиники № 14 собирается обратиться в администрацию Советского района и ГИБДД с просьбой установить знаки, запрещающие парковку на территории медицинского учреждения в ночное время.



— Тогда нарушителей можно будет штрафовать. Также администрация поликлиники просит обратить внимание, что вопрос уборки снега хоть и важный, но не основной. Шлагбаумы установлены в первую очередь для обеспечения антитеррористической безопасности, — приводит ведомство комментарий поликлиники № 14 .

В прошлом году жители элитного жилого комплекса «Марсель» на более чем 1800 квартир в Новосибирске пожаловались в НГС на пробки возле шлагбаума перед домом — по их словам, охрана не пропускает такси и доставку, а чтобы пропускать гостей самостоятельно, нужно установить платное приложение.