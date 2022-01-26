«Потому что им очень нужно»: водители по газону объезжают шлагбаум ради ночной парковки у поликлиники

В Академгородке разгорелась война за парковку между поликлиникой
— По просьбе поликлиники обратились в Минздрав НСО. Из-за того, что парковки поликлиники по ночам заставлены машинами местных жителей — учреждение не может нормально содержать территорию. Снег по колено, посетителям сложно передвигаться. Шлагбаум поставили. Теперь местные жители, чтобы тут припарковаться ночью, объезжают шлагбаум по газону. Потому что им очень нужно, — рассказала корреспонденту НГС депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.
Следы от объезда шлагбаума хорошо видно на видео, которое было снято у поликлиники. Также видно и припаркованные машины.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что руководство городской поликлиники
— Тогда нарушителей можно будет штрафовать. Также администрация поликлиники просит обратить внимание, что вопрос уборки снега хоть и важный, но не основной. Шлагбаумы установлены в первую очередь для обеспечения антитеррористической безопасности, — приводит ведомство комментарий поликлиники
В прошлом году жители элитного жилого комплекса «Марсель» на более чем 1800 квартир в Новосибирске пожаловались в НГС на пробки возле шлагбаума перед домом — по их словам, охрана не пропускает такси и доставку, а чтобы пропускать гостей самостоятельно, нужно установить платное приложение.