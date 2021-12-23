«У нас, злых людей, миллион вопросов»: жители элитного ЖК «Марсель» возмущены пробками из-за нового шлагбаума

Жители элитного жилого комплекса «Марсель» на более чем 1800 квартир в Новосибирске пожаловались в НГС на пробки возле шлагбаума перед домом — по их словам, охрана не пропускает такси и доставку, а чтобы пропускать гостей самостоятельно, нужно установить платное приложение.
Застройщик ЖК «Марсель» — ЗАО «Береговое» (сейчас называется — АО «Специализированный застройщик "Береговое"»). Дом находится недалеко от Речного вокзала, у него есть благоустроенный выход к реке. Он строился в несколько очередей и был сдан в 2020 году. Площадь квартир — от 24 до 170 квадратных метров. На сайте N1 указано, что у дома класс комфорт: цена за однокомнатную квартиру начинается от 4,5 миллиона, за четырехкомнатную и более — от 12,5. В марте 2021 года компания «Береговое» получила разрешение на строительство 25-этажной высотки рядом с ЖК «Марсель» — новый дом станет частью комплекса у Оби.
На что жалуются жители дома
Первой с такой жалобой в НГС обратилась читательница Екатерина: управляющая компания «Марсель», которая отвечает за этот комплекс, после голосования жильцов установила шлагбаум.
— В 2021 году жильцы проголосовали за новый шлагбаум, в октябре его начали монтировать, в конце ноября со скрипом запустили. Изначально УК дала информацию, что можно будет запускать доставку, гостей и так далее по звонку на КПП — для тех, кому неудобно или не хочется скачивать приложение и платить 35 рублей в месяц, куда ты сам добавляешь и гостевые визиты, и проезды. Помимо адских пробок на въезд, начались и другие проблемы: неделю назад охрана начала отказывать во въезде, — описала ситуацию жительница дома Екатерина.
По ее словам, после жалоб в УК заявили, что инструктаж с охраной проведен, но после этого охрана не запустила к Екатерине такси.
— Если цитировать охранника, то решение принято советом дома, нужно снова обращаться в УК. Замкнутый круг. У нас в доме 1831 квартира. Даже если брать по одному человеку на квартиру, то куда идет эта сумма поборов? Кто вообще выбрал и на каком основании эту дурацкую систему, чем они оперируют, когда не пропускают? У нас, злых людей, просто миллион вопросов, — возмущается девушка.
Читатель Степан считает, что жителей ввели в заблуждение:
— Потому что при голосовании проект и особенности ограждения территории не были представлены. Так на входе всего один проход для пешеходов, и людям приходится идти по самой длинной траектории, а не по пути — по кратчайшему расстоянию. Шлагбаум часто повреждают, и из-за этого образуются пробки. Пробка возникает, когда непогода, потому что номера у всех грязные. Пробки частые как на выезде с утра, так и на въезде вечером. Неприятно терять время, когда около дома искусственное препятствие. Да приложение платное. При этом особо предприимчивые могут при его помощи сдавать охраняемую наземную парковку. Это сводит на нет любое оправдание необходимости в существующей пропускной системе.
По его мнению, в больших жилых комплексах вообще не должно быть шлагбаумов — только камеры, фиксирующие номера, а посторонние автомобили, которые чрезмерно долго находятся на территории, нужно эвакуировать по мере необходимости свободных парковочных мест для жителей
— Инструкция по пользованию шлагбаумом существует в виде знаков и поясняющих табличек. Оперативно ее соблюдать не получается не только у гостей дома, но и у самих жителей. При существующей организации пропуска спецтранспорта скоро люди в прямом смысле будут гибнуть в доме, так как скорая, пожарная или полиция будут терять непозволительно много времени, чтобы пробраться внутрь дома. Это считаю самым ужасным, — высказывает свое мнение Степан.
Что говорят в УК
Директор УК «Марсель» Лилия Чичева объяснила журналисту НГС, что в начале 2021 года проходило общее собрание жильцов, на котором каждый мог проголосовать, и теперь есть протокол, размещенный на сайте УК:
— Сейчас в доме действует система пропускного шлагбаума на открытие по считывателю номера автомобиля, который находится в базе данных. Второй вариант по желанию — скачать приложение. Если клиент не хочет скачивать приложение и платить за гостевой пропуск по нему, то есть телефон круглосуточной охраны. Жильцы звонят и говорят, например: «Ко мне приезжает массажист», и охрана открывает.
По ее словам, в доме 1831 квартира и 19 нежилых помещений:
— У нас нет проблем по проезду даже к магазинам, кафе. Доступ круглосуточный. Есть даже дополнительный выезд для аварийных служб, пожарных. Шлагбаум скоростной: если клиент внесен в базу, то через секунду он закрывается. Как в обычных торговых центрах. Если вдруг система сломается, то либо шлагбаум открывается в ручном режиме, либо используется другой выезд.
Лилия Чичева уточнила, что проблема проезда такси поднималась один раз, но после этого вопрос с охраной был решен, и сейчас брендированное такси проезжает. При этом она добавила, что в четверг, 23 декабря, будет еще одно собрание с охраной по поводу улучшения качества работы.
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