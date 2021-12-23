«У нас, злых людей, миллион вопросов»: жители элитного ЖК «Марсель» возмущены пробками из-за нового шлагбаума

Жители элитного жилого комплекса «Марсель» на более чем 1800 квартир в Новосибирске пожаловались в НГС на пробки возле шлагбаума перед домом — по их словам, охрана не пропускает такси и доставку, а чтобы пропускать гостей самостоятельно, нужно установить платное приложение.

Застройщик ЖК «Марсель» — ЗАО «Береговое» (сейчас называется — АО «Специализированный застройщик "Береговое"»). Дом находится недалеко от Речного вокзала, у него есть благоустроенный выход к реке. Он строился в несколько очередей и был сдан в 2020 году. Площадь квартир — от 24 до 170 квадратных метров. На сайте N1 указано, что у дома класс комфорт: цена за однокомнатную квартиру начинается от 4,5 миллиона, за четырехкомнатную и более — от 12,5. В марте 2021 года компания «Береговое» получила разрешение на строительство 25-этажной высотки рядом с ЖК «Марсель» — новый дом станет частью комплекса у Оби.