На берегу Оби разрешили построить высотку — она станет частью нового жилого комплекса

В компании уточнили, что строительные работы на участке должны начаться скоро, но презентовать новый проект застройщик будет в конце 2021 года .



— Пока это только первый дом, который станет частью нового проекта компании с рабочим названием « Марсель 2», — рассказал директор маркетинга и продаж «Берегового» Олег Зотов. — Если описывать его сейчас в двух словах, то это комплекс домов от 11 до 25 этажей на берегу реки, с большим общим дворовым пространством и отдельно стоящей подземно-наземной парковкой.



Сколько домов будет в новом комплексе, в компании пока не говорят. При этом полностью построить его «Береговое» рассчитывает примерно за 5 лет .



Сегодня застройщики активно застраивают берега Оби: помимо «Марселя» и «Европейского Берега» здесь в прошлом году достроили ЖК «Маяк», а ближе к Михайловской набережной ГК «СМСС» сдала жилой дом «Гранит» и сегодня строит комплекс апартаментов Apart River и жилой дом «Михайловский».

