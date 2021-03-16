На берегу Оби разрешили построить высотку — она станет частью нового жилого комплекса

Застройщику «Марселя» разрешили построить новую
Компания «Береговое» получила разрешение на строительство
Новостройка появится на участке площадью 8,3 тысячи
В компании уточнили, что строительные работы на участке должны начаться скоро, но презентовать новый проект застройщик будет в конце
— Пока это только первый дом, который станет частью нового проекта компании с рабочим названием «
Сколько домов будет в новом комплексе, в компании пока не говорят. При этом полностью построить его «Береговое» рассчитывает примерно
Сегодня застройщики активно застраивают берега Оби: помимо «Марселя» и «Европейского Берега» здесь в прошлом году достроили ЖК «Маяк», а ближе к Михайловской набережной ГК «СМСС» сдала жилой дом «Гранит» и сегодня строит комплекс апартаментов Apart River и жилой дом «Михайловский».