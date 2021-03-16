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На берегу Оби разрешили построить высотку — она станет частью нового жилого комплекса

Застройщик ЖК «Марсель» получил разрешение на строительство нового дома по соседству

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Застройщик ЖК «Марсель» решил продолжить строительство у реки и анонсировал целый комплекс домов

Застройщик ЖК «Марсель» решил продолжить строительство у реки и анонсировал целый комплекс домов

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Застройщику «Марселя» разрешили построить новую 25-этажку в Новосибирске

Компания «Береговое» получила разрешение на строительство 25-этажной высотки рядом с ЖК «Марсель» — дом станет частью нового комплекса у Оби.

Новостройка появится на участке площадью 8,3 тысячи кв. м между достроенным год назад ЖК «Марсель» и новой очередью микрорайона «Европейский Берег». По разрешению на строительство здесь построят 25-этажный дом на 219 квартир, из них 10 будут двухуровневыми. Кроме того, на жилых этажах предусмотрены 90 индивидуальных колясочных, а на втором этаже — 65 кладовых.

В компании уточнили, что строительные работы на участке должны начаться скоро, но презентовать новый проект застройщик будет в конце 2021 года.

— Пока это только первый дом, который станет частью нового проекта компании с рабочим названием «Марсель 2», — рассказал директор маркетинга и продаж «Берегового» Олег Зотов. — Если описывать его сейчас в двух словах, то это комплекс домов от 11 до 25 этажей на берегу реки, с большим общим дворовым пространством и отдельно стоящей подземно-наземной парковкой.

Сколько домов будет в новом комплексе, в компании пока не говорят. При этом полностью построить его «Береговое» рассчитывает примерно за 5 лет.

Сегодня застройщики активно застраивают берега Оби: помимо «Марселя» и «Европейского Берега» здесь в прошлом году достроили ЖК «Маяк», а ближе к Михайловской набережной ГК «СМСС» сдала жилой дом «Гранит» и сегодня строит комплекс апартаментов Apart River и жилой дом «Михайловский».

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берега Обиновостройки«Береговое»
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