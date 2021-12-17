17 декабря пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 73.57
eur 83.16
Тема дняКакие запреты действуют в НСО
Все новости
Все новости

«У меня шарф — он не пропускает вирус»: как в новосибирском метро заставляют носить маски. 10 фото с рейда

В последнее время стало много новосибирцев, которые ошибочно считают, что вакцинированным можно не носить маску

1 484
79Обсудить

Поделиться

Большинство пассажиров после замечания терпеливо надевали маску

Большинство пассажиров после замечания терпеливо надевали маску

Поделиться

Распространение коронавируса в Новосибирской области продолжают контролировать с помощью рейдов. Только на прошлой неделе, по цифрам регионального правительства, прошло 1700 проверок. Чиновники, полиция и Роспотребнадзор проверяют ношение масок и использование QR-кодов в магазинах и кафе. За 1,5 года масочного режима люди свыклись с новой нормой, поэтому на замечания реагируют покорно, но есть и исключения. Журналисты НГС побывали на утреннем рейде в новосибирском метро и посмотрели, как полиция и чиновники спорят с пассажирами.

В 8 утра на станции метро «Площадь Ленина» людей немного, группа фотографов сонно ждет полицию и Минтранс. Скоро к нам подходят 5 полицейских: здороваемся, робко расходимся по разным углам платформы, озираемся. Поезд прибыл на первый путь, из вагона высыпали люди. Большинство в масках, некоторые даже натягивают их на нос.

Во время сегодняшнего рейда составили только один протокол, с остальными нарушителями удалось договориться

Во время сегодняшнего рейда составили только один протокол, с остальными нарушителями удалось договориться

Поделиться

— Девушка, маска, — полицейский делает замечание одной из пассажирок в центре платформы. Девушка останавливается, торопливо ищет в кармане мятую медицинскую маску, достает, пытается надеть: мешают телефон и наушники. Маска наконец на лице, полицейский кивает, девушка убегает по своим делам и уже у эскалатора снова снимает ее.

Масочный режим действует в Новосибирской области 1,5 года

Масочный режим действует в Новосибирской области 1,5 года

Поделиться

— У меня прививка, — начинает спор с полицейскими молодой человек без маски.

— А у нас постановление, — парируют сотрудники. — Мы тоже все привитые.

После небольшой перепалки стороны сходятся на том, что парень поднимется к кассам и купит там маску, молодые люди расходятся.

Вместе с полицейскими на рейде и Минтранс, в этом случае замначальника управления организации пассажирских перевозок Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Бенимецкий. Он рассказывает журналистам, что за последнюю неделю появилось много пассажиров, уверенных, что вакцинированным маска не нужна:

— В связи с проводимой кампанией по вакцинации некоторые граждане заблуждаются в части того, что наличие QR-кода и иных справок является основанием для отсутствия маски на гражданине в общественном транспорте. Это заблуждение, — говорит Бенимецкий. Гражданин в независимости от своего статуса и наличия QR-кода должен носить маски в транспорте, добавляет чиновник.

Некоторые пытались выдать за маску шарф

Некоторые пытались выдать за маску шарф

Поделиться

Молодой человек в парке натянул темный шарф до самых глаз, косится на полицейских и пытается проскользнуть к эскалатору.

— Мужчина, маска, — окрикивает его чиновник Минтранса.

— У меня шарф, вот — отвечает прохожий, — Он же не пропускает частицы с вирусом. Снова завязывается спор, представитель Минтранса апеллирует к постановлению властей, но упрямый пассажир не сдается.

— Ладно, идите так, — устало вздыхает чиновник, молодой человек убегает.

Полиция и Минтранс отсылали всех несогласных к постановлению губернатора

Полиция и Минтранс отсылали всех несогласных к постановлению губернатора

Поделиться

— Большинство граждан пытаются заменить гигиенические маски другими атрибутами, такими как шарф или длинные шапки. Обращаю внимание, что в соответствии с действующим законодательством все элементы одежды не являются медицинскими масками, юридический статус которых четко определен, соответственно, это тоже нарушение, — объясняет Андрей Бенимецкий.

В постановлении № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» губернатора области написано о необходимости соблюдения масочного режима, но не указано, что именно является маской.

Напоминание о необходимости ношения масок звучит и в объявлениях метро

Напоминание о необходимости ношения масок звучит и в объявлениях метро

Поделиться

Поезда приходят и уходят, мимо полиции снуют прохожие. У начала платформы останавливают трех подростков без маски. Двое быстро натягивают лоскуты ткани на носы, третий стоит неподвижно:

— Молодой человек, вам наушники мешают объявление слышать? — учительским тоном спрашивает человек в форме облправительства.

— Нет, я всё слышу, — отвечает юноша.

— Тогда наденьте маску, у нас постановление, — напирает чиновник.

— Я с ним не согласен, — говорит пассажир. На конфликт притягиваются еще несколько сотрудников полиции.

— Оспаривайте в суде, если не согласны.

Парень достает из кармана маску и держит ее на вытянутой руке, но не надевает:

— А вы герой, да? — с укором спрашивает пассажир.

— Я старше вас, имейте культуру, — срывается на крик представитель Минтранса.

— Вам не нравится, когда вас героем называют? Может, потому что всё это сомнительно? — отвечает парень, надевает злосчастную маску и удаляется.

Андрей Бенимецкий рассказывает, что во время рейда, как правило, пассажиры делятся на 2 категории: одни быстро устраняют нарушения на месте, «соглашаются с претензиями и больше не нарушают»:

— Вторые же ведут себя агрессивно, особенно молодежь, доходит до оскорбления должностных лиц, — подчеркивает Бенимецкий.

За отсутствие маски могут наказать штрафом до 30 тысяч рублей

За отсутствие маски могут наказать штрафом до 30 тысяч рублей

Поделиться

Еще одну девушку без маски останавливают у эскалатора. Немного поспорив, она надевает маску, но распалившийся контроллер не успокаивается: напоминает о своем возрасте, требует «общаться культурно». На шум приходят и сотрудники полиции, затем фотографы. Вот вокруг пассажирки уже сотрудники Минтранса, полицейские и несколько фотографов, щелкают затворы.

— Можно меня не снимать! — вскрикивает девушка, вырывается из окружившей ее толпы и бежит к эскалатору.

На часах 9 утра, утренний рейд заканчивается. Оставшаяся группа идет к выходу из метро, на перроне цепляя еще одного прохожего с шарфом вместо маски. После замечания молодой человек негромко ворчит о том, что в Конституции нет статьи о ношении масок, достает ее из кармана и надевает.

Рейд проходил с 8 до 9 часов утра

Рейд проходил с 8 до 9 часов утра

Поделиться

За сегодняшний рейд задержали только одного «так называемого диссидента», который принципиально не соглашался надеть маску, заключил Андрей Бенимецкий. В целом, по оценкам замначальника, проверка показала, что большинство граждан все-таки соблюдают масочный режим.

— [Те, кто отказываются носить маски] живут в своем мире, начитавшись желтой прессы, неких блогеров, которые в принципе никогда не являлись медицинскими работниками, и так далее. В нашей работе очень мешает, когда граждане получают недостоверную информацию из сомнительных источников, верят в нее, убеждают самих себя в ее правильности, — подытожил Андрей Бенимецкий.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

Ношение масок остается одной из мер профилактики распространения ковида. В Новосибирской области тем временем ежедневно фиксируют по 300–400 новых случаев инфекции. Вчера в регионе ввели дополнительные ограничительные меры, они коснутся салонов красоты, бань и детских центров. Подробно о них мы писали здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскековид
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter