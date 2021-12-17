«У меня шарф — он не пропускает вирус»: как в новосибирском метро заставляют носить маски. 10 фото с рейда

— У меня прививка, — начинает спор с полицейскими молодой человек без маски.

— А у нас постановление, — парируют сотрудники. — Мы тоже все привитые.

После небольшой перепалки стороны сходятся на том, что парень поднимется к кассам и купит там маску, молодые люди расходятся.

Вместе с полицейскими на рейде и Минтранс, в этом случае замначальника управления организации пассажирских перевозок Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Бенимецкий. Он рассказывает журналистам, что за последнюю неделю появилось много пассажиров, уверенных, что вакцинированным маска не нужна: