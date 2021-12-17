«У меня шарф — он не пропускает вирус»: как в новосибирском метро заставляют носить маски. 10 фото с рейда

Распространение коронавируса в Новосибирской области продолжают контролировать с помощью рейдов. Только на прошлой неделе, по цифрам регионального правительства, прошло 1700 проверок. Чиновники, полиция и Роспотребнадзор проверяют ношение масок и использование QR-кодов в магазинах и кафе. За 1,5 года масочного режима люди свыклись с новой нормой, поэтому на замечания реагируют покорно, но есть и исключения. Журналисты НГС побывали на утреннем рейде в новосибирском метро и посмотрели, как полиция и чиновники спорят с пассажирами.
В 8 утра на станции метро «Площадь Ленина» людей немного, группа фотографов сонно ждет полицию и Минтранс. Скоро к нам подходят 5 полицейских: здороваемся, робко расходимся по разным углам платформы, озираемся. Поезд прибыл на первый путь, из вагона высыпали люди. Большинство в масках, некоторые даже натягивают их на нос.
— Девушка, маска, — полицейский делает замечание одной из пассажирок в центре платформы. Девушка останавливается, торопливо ищет в кармане мятую медицинскую маску, достает, пытается надеть: мешают телефон и наушники. Маска наконец на лице, полицейский кивает, девушка убегает по своим делам и уже у эскалатора снова снимает ее.
— У меня прививка, — начинает спор с полицейскими молодой человек без маски.
— А у нас постановление, — парируют сотрудники. — Мы тоже все привитые.
После небольшой перепалки стороны сходятся на том, что парень поднимется к кассам и купит там маску, молодые люди расходятся.
Вместе с полицейскими на рейде и Минтранс, в этом случае замначальника управления организации пассажирских перевозок Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Бенимецкий. Он рассказывает журналистам, что за последнюю неделю появилось много пассажиров, уверенных, что вакцинированным маска не нужна:
— В связи с проводимой кампанией по вакцинации некоторые граждане заблуждаются в части того, что наличие QR-кода и иных справок является основанием для отсутствия маски на гражданине в общественном транспорте. Это заблуждение, — говорит Бенимецкий. Гражданин в независимости от своего статуса и наличия QR-кода должен носить маски в транспорте, добавляет чиновник.
Молодой человек в парке натянул темный шарф до самых глаз, косится на полицейских и пытается проскользнуть к эскалатору.
— Мужчина, маска, — окрикивает его чиновник Минтранса.
— У меня шарф, вот — отвечает прохожий, — Он же не пропускает частицы с вирусом. Снова завязывается спор, представитель Минтранса апеллирует к постановлению властей, но упрямый пассажир не сдается.
— Ладно, идите так, — устало вздыхает чиновник, молодой человек убегает.
— Большинство граждан пытаются заменить гигиенические маски другими атрибутами, такими как шарф или длинные шапки. Обращаю внимание, что в соответствии с действующим законодательством все элементы одежды не являются медицинскими масками, юридический статус которых четко определен, соответственно, это тоже нарушение, — объясняет Андрей Бенимецкий.
В постановлении № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» губернатора области написано о необходимости соблюдения масочного режима, но не указано, что именно является маской.
Поезда приходят и уходят, мимо полиции снуют прохожие. У начала платформы останавливают трех подростков без маски. Двое быстро натягивают лоскуты ткани на носы, третий стоит неподвижно:
— Молодой человек, вам наушники мешают объявление слышать? — учительским тоном спрашивает человек в форме облправительства.
— Нет, я всё слышу, — отвечает юноша.
— Тогда наденьте маску, у нас постановление, — напирает чиновник.
— Я с ним не согласен, — говорит пассажир. На конфликт притягиваются еще несколько сотрудников полиции.
— Оспаривайте в суде, если не согласны.
Парень достает из кармана маску и держит ее на вытянутой руке, но не надевает:
— А вы герой, да? — с укором спрашивает пассажир.
— Я старше вас, имейте культуру, — срывается на крик представитель Минтранса.
— Вам не нравится, когда вас героем называют? Может, потому что всё это сомнительно? — отвечает парень, надевает злосчастную маску и удаляется.
Андрей Бенимецкий рассказывает, что во время рейда, как правило, пассажиры делятся на 2 категории: одни быстро устраняют нарушения на месте, «соглашаются с претензиями и больше не нарушают»:
— Вторые же ведут себя агрессивно, особенно молодежь, доходит до оскорбления должностных лиц, — подчеркивает Бенимецкий.
Еще одну девушку без маски останавливают у эскалатора. Немного поспорив, она надевает маску, но распалившийся контроллер не успокаивается: напоминает о своем возрасте, требует «общаться культурно». На шум приходят и сотрудники полиции, затем фотографы. Вот вокруг пассажирки уже сотрудники Минтранса, полицейские и несколько фотографов, щелкают затворы.
— Можно меня не снимать! — вскрикивает девушка, вырывается из окружившей ее толпы и бежит к эскалатору.
На часах 9 утра, утренний рейд заканчивается. Оставшаяся группа идет к выходу из метро, на перроне цепляя еще одного прохожего с шарфом вместо маски. После замечания молодой человек негромко ворчит о том, что в Конституции нет статьи о ношении масок, достает ее из кармана и надевает.
За сегодняшний рейд задержали только одного «так называемого диссидента», который принципиально не соглашался надеть маску, заключил Андрей Бенимецкий. В целом, по оценкам замначальника, проверка показала, что большинство граждан все-таки соблюдают масочный режим.
— [Те, кто отказываются носить маски] живут в своем мире, начитавшись желтой прессы, неких блогеров, которые в принципе никогда не являлись медицинскими работниками, и так далее. В нашей работе очень мешает, когда граждане получают недостоверную информацию из сомнительных источников, верят в нее, убеждают самих себя в ее правильности, — подытожил Андрей Бенимецкий.
Ношение масок остается одной из мер профилактики распространения ковида. В Новосибирской области тем временем ежедневно фиксируют по 300–400 новых случаев инфекции. Вчера в регионе ввели дополнительные ограничительные меры, они коснутся салонов красоты, бань и детских центров. Подробно о них мы писали здесь.