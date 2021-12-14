Новая сводка оперштаба: число умерших от ковида в НСО превысило 4 тысячи человек

14 декабря в Новосибирской области зарегистрировано еще 15 смертельных случаев коронавируса за сутки. Таким образом, в регионе с начала пандемии 4002 пациента умерли от ковида, по данным оперштаба.
— Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 82, 74, 64, 84 лет, 71 года, 70 лет и двое мужчин в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 74, 79, 66, 64, 82 лет и две женщины в возрасте 73 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4002 человека, — говорится в сообщении оперштаба.
По данным оперативного штаба, на утро 14 декабря в регионе зарегистрировано
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3895 пациентов, в том числе 44 ребенка. В отделениях реанимации находятся 327 человек. На ИВЛ — 51 пациент.
Ранее мы рассказывали, что сейчас в Новосибирской области дети с коронавирусом стали попадать в больницы в 4,5 раза чаще.