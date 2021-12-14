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Новая сводка оперштаба: число умерших от ковида в НСО превысило 4 тысячи человек

За последние сутки зарегистрировано 15 смертельных случаев

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За сутки выявлено 398 заболевших

За сутки выявлено 398 заболевших

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14 декабря в Новосибирской области зарегистрировано еще 15 смертельных случаев коронавируса за сутки. Таким образом, в регионе с начала пандемии 4002 пациента умерли от ковида, по данным оперштаба.

— Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 82, 74, 64, 84 лет, 71 года, 70 лет и двое мужчин в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 74, 79, 66, 64, 82 лет и две женщины в возрасте 73 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4002 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

По данным оперативного штаба, на утро 14 декабря в регионе зарегистрировано 88 237 случаев коронавируса (+398 за сутки), в том числе у 9683 детей. 59 561 пациент полностью выздоровел (+227 за сутки).

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3895 пациентов, в том числе 44 ребенка. В отделениях реанимации находятся 327 человек. На ИВЛ — 51 пациент.

Ранее мы рассказывали, что сейчас в Новосибирской области дети с коронавирусом стали попадать в больницы в 4,5 раза чаще.

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