Из-за сломанного светофора на площади Будагова собралась пробка

Сегодня, 2 ноября, на площади инженера Будагова собралась пробка. Машины встали и на прилегающих улицах — Фабричной, Ипподромской и Красном проспекте.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, движение на этих участках затруднено из-за светофора.



— На данном участке работает экипаж ГИБДД по бесперебойному движению транспорта, — добавил он.



Автомобилисты, застрявшие в пробке, успели поделиться своим возмущением в приложении 2ГИС — публикуем их комментарии.