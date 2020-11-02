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Из-за сломанного светофора на площади Будагова собралась пробка

Водители делятся возмущением в приложении 2ГИС

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Пробка начала собираться на площади в районе 16:00

Пробка начала собираться на площади в районе 16:00

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Сломанный светофор собрал пробку на площади инженера Будагова

Сегодня, 2 ноября, на площади инженера Будагова собралась пробка. Машины встали и на прилегающих улицах — Фабричной, Ипподромской и Красном проспекте.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, движение на этих участках затруднено из-за светофора.

— На данном участке работает экипаж ГИБДД по бесперебойному движению транспорта, — добавил он.

Автомобилисты, застрявшие в пробке, успели поделиться своим возмущением в приложении 2ГИС — публикуем их комментарии.

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Пока одни в пробке требуют регулировщиков и яростно выражают недовольство...&nbsp;

Пока одни в пробке требуют регулировщиков и яростно выражают недовольство... 

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Другие, кажется, стараются подойти к проблеме с юмором

Другие, кажется, стараются подойти к проблеме с юмором

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А некоторых масштабная пробка на развязке просто пугает

А некоторых масштабная пробка на развязке просто пугает

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Напомним, на прошлой неделе на этом же участке образовалась пробка из-за оборванных троллейбусом проводов.

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ДПСпробкасветофор
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