Из-за сломанного светофора на площади Будагова собралась пробка

Сломанный светофор собрал пробку на площади инженера Будагова
Сегодня, 2 ноября, на площади инженера Будагова собралась пробка. Машины встали и на прилегающих улицах — Фабричной, Ипподромской и Красном проспекте.
Как сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, движение на этих участках затруднено из-за светофора.
— На данном участке работает экипаж ГИБДД по бесперебойному движению транспорта, — добавил он.
Автомобилисты, застрявшие в пробке, успели поделиться своим возмущением в приложении 2ГИС — публикуем их комментарии.
Напомним, на прошлой неделе на этом же участке образовалась пробка из-за оборванных троллейбусом проводов.