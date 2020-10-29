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Приставы забрали у новосибирца «Тойоту RAV4» — он накопил долгов на 1 миллион рублей

Водитель пошел дальше пешком

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Машину арестовали и эвакуировали на штрафстоянку

Машину арестовали и эвакуировали на штрафстоянку

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У новосибирца, задолжавшего миллион рублей, забрали автомобиль «Тойота RAV4». Автовладельца остановили 28 октября в ходе рейда, который проводили судебные приставы (ФССП), ГИБДД и сотрудники налоговой инспекции.

На наличие задолженностей проверили десятки автомобилистов. Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по НСО, самым злостным пойманным неплательщиком в этот день стал водитель «Тойоты RAV4». За ним числится долг более чем 1 млн рублей. Его машину арестовали и эвакуировали на штрафстоянку.

Еще одна сибирячка за два часа была вынуждена закрыть стотысячный долг перед банком, чтобы не лишиться машины.

Новосибирцы становятся должниками по разным причинам. Так, 41-летний отец двоих детей накопил долги по алиментам на 390 тысяч. Приставы арестовали его счета и машину.

А семья из Новосибирска влезла в долги ради создания пекарни — сейчас их бизнесу уже 4 года.

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ФССПдолгГИБДД в Новосибирске
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