Приставы забрали у новосибирца «Тойоту RAV4» — он накопил долгов на 1 миллион рублей

У новосибирца, задолжавшего миллион рублей, забрали автомобиль «Тойота RAV4». Автовладельца остановили 28 октября в ходе рейда, который проводили судебные приставы (ФССП), ГИБДД и сотрудники налоговой инспекции.

На наличие задолженностей проверили десятки автомобилистов. Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по НСО, самым злостным пойманным неплательщиком в этот день стал водитель «Тойоты RAV4». За ним числится долг более чем 1 млн рублей. Его машину арестовали и эвакуировали на штрафстоянку.

Еще одна сибирячка за два часа была вынуждена закрыть стотысячный долг перед банком, чтобы не лишиться машины.