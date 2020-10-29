Приставы забрали у новосибирца «Тойоту RAV4» — он накопил долгов на 1 миллион рублей

У новосибирца, задолжавшего миллион рублей, забрали автомобиль «Тойота RAV4». Автовладельца остановили 28 октября в ходе рейда, который проводили судебные приставы (ФССП), ГИБДД и сотрудники налоговой инспекции.
На наличие задолженностей проверили десятки автомобилистов. Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по НСО, самым злостным пойманным неплательщиком в этот день стал водитель «Тойоты RAV4». За ним числится долг более чем 1 млн рублей. Его машину арестовали и эвакуировали на штрафстоянку.
Еще одна сибирячка за два часа была вынуждена закрыть стотысячный долг перед банком, чтобы не лишиться машины.
Новосибирцы становятся должниками по разным причинам. Так, 41-летний отец двоих детей накопил долги по алиментам на 390 тысяч. Приставы арестовали его счета и машину.
А семья из Новосибирска влезла в долги ради создания пекарни — сейчас их бизнесу уже 4 года.