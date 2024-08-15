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Лето Семь кругов сада Как сохранить лук и чеснок на зиму в квартире и погребе — основные правила в одной картинке

Как сохранить лук и чеснок на зиму в квартире и погребе — основные правила в одной картинке

Место должно проветриваться

1 286
1 комментарий
В холодильнике ни лук, ни чеснок долго не пролежат

Новосибирский агроном назвала основные правила хранения лука и чеснока. Если их соблюсти, то урожай будет храниться очень долго.

— У лука нужно обязательно убирать корешки. Место должно проветриваться, а температура около 0... +5 градусов, влажность в идеале около 60%, но не выше 80%. Хранить лук и чеснок на солнце нельзя, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Что в погребе, что в квартире их можно заплести для хранения в косы или положить в капрон или сетку.

Мы собрали самые главные правила в одной картинке.

Сохраните себе полезную картинку

В самом разгаре сезон сбора помидоров — с открытого грунта дачники массово убирают плоды даже зелеными, чтобы уберечь от фитофторы и других грибковых заболеваний. Есть способы сохранить урожай свежим, причем до конца года и без уксуса с рассолом.

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Комментарии
1
Гость
15 августа 2024, 11:25
Отнеситесь с пониманием !
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