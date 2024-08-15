Как сохранить лук и чеснок на зиму в квартире и погребе — основные правила в одной картинке

В холодильнике ни лук, ни чеснок долго не пролежат Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский агроном назвала основные правила хранения лука и чеснока. Если их соблюсти, то урожай будет храниться очень долго.

— У лука нужно обязательно убирать корешки. Место должно проветриваться, а температура около 0... +5 градусов, влажность в идеале около 60%, но не выше 80%. Хранить лук и чеснок на солнце нельзя, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Что в погребе, что в квартире их можно заплести для хранения в косы или положить в капрон или сетку.

Мы собрали самые главные правила в одной картинке.

Сохраните себе полезную картинку Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











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