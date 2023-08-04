freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 5/10
usd 93.78
eur 102.53
Тема дняТри машины столкнулись на Гусинобродском шоссе
Все новости
Все новости

Купание не рекомендовано: вода в Оби на всех пляжах не прошла проверки на качество

В городе официально работают шесть пляжей

1 900

В Новосибирске стоит жара, поэтому горожане при первой возможности едут на пляжи

Поделиться

На шести официально открытых пляжах Новосибирска пробы воды в Обском море не соответствуют нормам. Об этом сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на департамент мэрии по ЧС.

— При посещении пляжей необходимо обращать внимание на вывешенный флаг, запрещающие знаки и объявления. Сейчас купание не рекомендуется во всех водоемах Новосибирска, — цитируют «Новосибирские новости» департамент.

Чиновники мэрии советуют подождать, когда упавшее качество воды восстановится до приемлемого. В этом году в Новосибирске открыто шесть пляжей: четыре в парке «У моря Обского», а также «Звезда» и «Бугринский».

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой уточнить результаты проб. На момент публикации ответа не было.

Во время теплой погоды в Новосибирске заполняются пляжи. Корреспондент НГС поехал на Центральный пляж Академгородка и посмотрел, как новосибирцы проводят жаркий день.

ПляжЛетоПробыВодаНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter