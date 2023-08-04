Купание не рекомендовано: вода в Оби на всех пляжах не прошла проверки на качество

На шести официально открытых пляжах Новосибирска пробы воды в Обском море не соответствуют нормам. Об этом сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на департамент мэрии по ЧС.
— При посещении пляжей необходимо обращать внимание на вывешенный флаг, запрещающие знаки и объявления. Сейчас купание не рекомендуется во всех водоемах Новосибирска, — цитируют «Новосибирские новости» департамент.
Чиновники мэрии советуют подождать, когда упавшее качество воды восстановится до приемлемого. В этом году в Новосибирске открыто шесть пляжей: четыре в парке «У моря Обского», а также «Звезда» и «Бугринский».
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой уточнить результаты проб. На момент публикации ответа не было.
Во время теплой погоды в Новосибирске заполняются пляжи. Корреспондент НГС поехал на Центральный пляж Академгородка и посмотрел, как новосибирцы проводят жаркий день.