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Фоторепортаж

Горячие сибирячки: девушки потянулись на пляж Академгородка — огненный фоторепортаж

Смотрим, как начинается лето в Новосибирске

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В первой половине дня на пляже было немноголюдно, но ближе к обеду народу заметно прибавилось

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Новосибирск накрыла аномальная жара — на неделе столбик термометра поднимался до +39 градусов. В такую погоду у сибиряков есть два варианта, как спрятаться от летнего зноя — укрыться дома, обставившись вентиляторами и включив кондиционер на полную мощность, или отправиться к ближайшему водоему. Корреспондент НГС Павел Пешков поехал на Центральный пляж Академгородка и посмотрел, как новосибирцы проводят жаркий день.

Некоторые выбирают Центральный пляж из-за того, что живут неподалеку

Некоторые выбирают Центральный пляж из-за того, что живут неподалеку

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То, что народу на пляже будет много, стало понятно по небольшой пробке на подъезде к Академгородку. Добраться до пляжа можно несколькими способами — на личном автомобиле, на автобусе или на электричке до остановки «Обское море». А некоторые выбирают такси, среди них и 30-летняя Юлия.

— В этом году отдыхаю на пляже уже в третий раз. Для отдыха выбираю пляж в Академгородке, так как живу здесь неподалеку и на такси сюда можно быстро добраться, — рассказала девушка.

Среди отдыхающих много тех, кто работает удаленно, и студенток

Среди отдыхающих много тех, кто работает удаленно, и студенток

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В жаркие будние на пляже очень много студентов, среди них 22-летняя Кристина и ее 19-летняя подруга Диана. Обе, кстати, будущие медики.

— Мы учимся в Новосибирском государственном медицинском колледже. На пляж выбираемся не часто. Просто говорят: если заранее отмечать сессию, то сдашь ее хорошо и легко. Поэтому и решили сегодня выбраться к морю, — поделилась Кристина.

Некоторые не рискуют купаться в Оби

Некоторые не рискуют купаться в Оби

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Грязная вода в Оби омрачила отдых новосибирцам, в водоёме много мусора в виде щепок и палок. Несмотря на предостережения Роспотребнадзора о том, что качество воды не прошло проверку, — многие купаются, но 29-летняя Юлия решила не рисковать и наслаждается солнцем, лежа на шезлонге.

— Отдыхается отлично, специально выбираю это кафе, так как тут есть площадка с шезлонгами и не нужно лежать на песке. В целом пляж нравится, только вода грязная, в Оби вообще не купаюсь. Обычно езжу отдыхать в «Мира Термы», на открытые бассейны, часто бываю на озере Спартак, — рассказала сибирячка.

Многие начинают готовиться к пляжному сезону заранее, а есть те, кто регулярно занимается спортом, потому не нуждается в усиленных тренировках к лету

Многие начинают готовиться к пляжному сезону заранее, а есть те, кто регулярно занимается спортом, потому не нуждается в усиленных тренировках к лету

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Многие сибирячки готовятся к открытию купального сезона заранее, ходят в зал и следят за питанием. Однако есть и те, кто после долгой зимы сохраняет подтянутую фигуру.

— К купальному сезону вообще не готовилась, так как регулярно занимаюсь в зале. На этот пляж приезжаю достаточно редко из-за того, что здесь достаточно многолюдно, обычно езжу отдыхать куда-нибудь в лес, часто бываю на Алтае, — отметила 29-летняя Маргарита.

Чтобы не обгореть на солнце, с собой на пляж стоит брать шляпу и крем от загара

Чтобы не обгореть на солнце, с собой на пляж стоит брать шляпу и крем от загара

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Чтобы не пострадать от палящего солнца, 18-летняя Юлия дала пару советов сибирякам, что следует брать с собой на пляж.

— На пляж езжу не так часто, к сожалению, в этом году сюда приехала лишь второй раз. Чтобы не обгореть в такую жару, обязательно следует захватить с собой крем от загара и масло для тела, также стоит взять головной убор, чтобы не стало плохо на солнце, — пояснила Юлия.

Одним из популярных мест для отдыха у сибирячек остается Алтай

Одним из популярных мест для отдыха у сибирячек остается Алтай

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Еще до прихода тепла многие сибирячки начинают планировать летний отдых, 22-летняя Валерия не исключение.

— На улице прекрасная погода, вода очень теплая, но достаточно грязная. Обычно езжу отдыхать на открытые бассейны, но сегодня экспромтом решила приехать сюда. Вообще в планах на лето слетать в Санкт-Петербург и съездить на Алтай, — поделилась девушка.

Некоторые спонтанно решили приехать на пляж

Некоторые спонтанно решили приехать на пляж

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Несмотря на то, что в Новосибирске с начала июня установилась жаркая погода, некоторым удалось впервые вырваться на пляж.

— На пляж приехала этим летом впервые, приехала сюда спонтанно, взяла крем от загара, воду, полотенце и поехала. Вода очень теплая, погода прекрасная, самое то для отдыха, — рассказала 16-летняя Маргарита.

Наступление жары дало старт купальному сезону для сибирячек

Наступление жары дало старт купальному сезону для сибирячек

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А некоторые, напротив, регулярно принимают солнечные ванны. Так, 23-летняя Соня и 22-летняя Лилия начали посещать пляжи и водоемы, как только в городе установилась жаркая погода.

— На пляж в Академгородок приехали впервые за это лето, до этого ездили на Бердскую косу, также успели посетить пляж «Звезда», ну и посетили пару открытых бассейнов, — пояснила Соня.

А многим еще не до отдыха, есть и те, кто впервые приехал на пляж — не отпускает учеба

А многим еще не до отдыха, есть и те, кто впервые приехал на пляж — не отпускает учеба

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В июне еще сезон экзаменов. Так, из-за активной подготовки к защите диплома 20-летней Злате лишь 8 июня удалось приехать к морю.

— В этом году на пляже первый раз, сейчас отличное время для отдыха на море. Я сейчас заканчиваю учебу на логиста в НГУЭУ, уже в ближайшие дни защита диплома, после нее планирую все лето провести на пляже, — рассказала студентка.

По данным синоптиков, 8 июня столбики термометров поднялись до +33 градусов

По данным синоптиков, 8 июня столбики термометров поднялись до +33 градусов

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Жаркая погода ничуть не пугает сибирячек, 23-летние Екатерина и Дарья отмечают, что уж лучше летнее пекло, чем суровые сибирские морозы.

— На пляжи ездим каждый год с периодической регулярностью, но в этом сезоне приехали впервые. Солнце очень сильно печет, но это все же лучше, чем морозы и холода, которые были. Вода в Обском море все же оставляет желать лучшего, но теплая, — отметила Екатерина.

Какие красотки открывали купальный сезон в прошлом году, мы показывали в этом фоторепортаже.

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