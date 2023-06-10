Горячие сибирячки: девушки потянулись на пляж Академгородка — огненный фоторепортаж

Многие сибирячки готовятся к открытию купального сезона заранее, ходят в зал и следят за питанием. Однако есть и те, кто после долгой зимы сохраняет подтянутую фигуру.



— К купальному сезону вообще не готовилась, так как регулярно занимаюсь в зале. На этот пляж приезжаю достаточно редко из-за того, что здесь достаточно многолюдно, обычно езжу отдыхать куда-нибудь в лес, часто бываю на Алтае, — отметила 29-летняя Маргарита.