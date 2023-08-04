Да сдались вам эти курорты! Народный путеводитель по лучшим местам для отдыха в России

Отдыхаем в городах

В России найдутся тысячи путешественников, которые пляжному отдыху предпочтут городские прогулки. Городов тоже хватает. В топе направлений, конечно, Москва и Санкт-Петербург, но и другие достойны внимания. Например, наш читатель из Ростова-на-Дону под ником El советует обратить внимание на Таганрог.

— Базар местный, пирожки везде, пляжики, море мелкое для детей, парки с большими старыми деревьями, музеи в самую жару, пандапарк и мороженое, — рассказал нам о своем отпуске читатель.

