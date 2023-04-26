Главный аргумент Крыма. Что еще кроме низких цен заставит россиян отдыхать на полуострове этим летом

Впереди — сезон отпусков. Многие гадают, что будет летом в Крыму и есть ли смысл бронировать отдых заранее. При этом некоторые эксперты из туристической отрасли уверены, что сезон на полуострове состоится. Естественно, если международная обстановка не изменится в худшую сторону. Журналист MSK1.RU выясняет, чем этот сезон отпусков на полуострове будет отличаться от прошлогоднего.
«Сезон может стать лучше прошлогоднего»
— В прошлом году туристы попали в ситуацию тревожной неопределенности: несколько месяцев подряд аэропорты закрывали до определенной даты и это давало надежду на то, что самолеты полетят, — объясняет вице-президент Ассоциации туроператоров России и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. — Да и авиакомпании поддерживали эту надежду, предлагая переносить даты полетов. И четыре месяца — с марта по июнь — были потеряны для бронирования отелей и приобретения билетов.
По мнению эксперта, именно проблема с логистикой стала причиной неудачного сезона в 2022 году в Крыму.
— Сейчас у всех, кто хочет провести лето и начало осени в Крыму, есть понимание, что самолеты не полетят, и нужно ориентироваться на автотранспорт или поезда, — считает Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Дельфин». — Поэтому они готовятся к поездке заранее, и я считаю, что нынешний сезон будет даже лучше, чем в прошлом году. Конечно, до уровня рекордного 2021 года загрузка не поднимется, но и провальной не будет. Люди, планирующие летний отдых в Крыму, по моим ощущениям, осознают сложности и риски такой поездки.
По данным опроса портала SuperJob, в этом году самым популярным видом летнего отдыха стали путешествия по стране. В тройку регионов-лидеров вошли Краснодарский край, Крым и Республика Алтай.
Цены — главный аргумент
— Кто не рискует, тот на Фиоленте не купается, — смеется владелец частного гостевого дома на севастопольском мысе Фиолент Игорь Понырский. — Не могу сказать, что все места забронированы: до пандемии и специальной операции к концу апреля у нас было всё расписано до конца сентября — приезжали в основном уже знакомые отдыхающие, какие-то даты оставались свободными для новеньких туристов.
— Также есть неуверенность в собственной финансовой стабильности, — добавил Понырский. — А еще люди понимают, что места в отелях будут, и вряд ли цены сильно поднимутся вверх. Поэтому не хотят ничего предпринимать заранее. Решат поехать в Крым, так за неделю до путешествия точно жилье найдут. Но деньги тем, кто сдает дома или номера, нужны сейчас — на ремонт, на наем персонала. Поэтому даем скидки, лишь бы бронировали заранее.
Подобная ситуация во всех средствах размещения Крыма — от люксовых пятизвездочных отелей и известных санаториев до гостевых домов безо всяких звезд.
По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, отели снижают цены до 30%. Но по данным министерства, бронирований на летний отдых пока немного — теперь туристы чаще всего оплачивают проживание, примерно за две недели до запланированного отпуска.
По мнению экспертов, низкие цены на отдых станут в этом году главным аргументом в пользу Крыма.
— В прошлом году Крым не поднял цены, а в этом году рост минимальный — 5–6 %, — рассказывает Сергей Ромашкин. — За это время Краснодарский край ушел вверх где-то на 20–25 %. Так что ценовое преимущество для туристов Крыма очевидно даже с учетом стоимости дороги. Кстати, отдых в Сочи уже дороже, чем в Турции и Египте. В Крыму же, на 25–30 % дешевле.
Еще один бонус предстоящего сезона отпусков — доступный санаторный отдых. Так же как и отели, крымские санатории дают в нынешнем сезоне скидки и бонусы за раннее летнее бронирование. И за вполне адекватные деньги можно получить не просто номер у моря, но и курс лечебных процедур.
Цены на отдых с лечением в санаториях Южного берега Крыма в июне 2023 года (для двух взрослых на 7 ночей с полным пансионом):
- санаторий имени Кирова, Ялта — основной профиль: лечение последствий
Covid-19, болезни мужской половой системы, гинекология, лор-органы, сердечно-сосудистая система. двухместный стандарт и лечебная программа — от 29 400рублей;
- санаторий «Беларусь», Кореиз — основной профиль: лечение органов дыхания, двухместный стандарт и лечебная программа — от
40 600рублей;
- санаторий «Утес», Алушта — основной профиль: лечение эндокринной системы, обмена веществ, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, двухместный стандартный «эконом» и лечебная программа — от
52 290рублей;
- санаторий «Горный», Карпаты — основной профиль: лечение лор-органов, органов дыхания, нервной системы, двухместный номер и лечебная программа — от
55 300рублей;
- санаторий «Днепр, Кореиз — основной профиль: лечение лор-органов, сердечно-сосудистой системы, двухместный «стандарт» и лечебная программа — от
54 600рублей.
Цены на отели в Ялте в июне 2023 года (номер на двух взрослых в сутки с завтраком):
- апартаменты-отель «Ницца», 0 звезд — от 2400 рублей;
- мини-отель «Бриз», 2 звезды — от 3200 рублей;
- отель «Бристоль», 3 звезды — от 5570 рублей;
- отель Palmira Palace, 4 звезды — от 8200 рублей;
- отель «Ореанда», 5 звезд — от
10 000рублей.
40 комплексов досмотра
— Но центральной проблемой для туристов, планирующих летний отпуск провести в Крыму, остается не цена на отдых и даже не безопасность, а логистика, — считает Сергей Ромашкин. — Путешествие на поезде из Москвы занимает в среднем полтора дня, ехать так с детьми в летнюю жару захотят немногие. Остается автомобиль. Путешественники на машинах и станут основными отдыхающими в этом летнем сезоне.
По данным Ассоциации туроператоров России, в 2022 году 95% туристов добрались до полуострова на автомобилях. В этом году прогнозируется приблизительно такая же ситуация. В отличие от прошлого лета, теперь на Крымском мосту введена обязательная проверка безопасности не только транспортного средства, но и пассажиров. Сейчас проверка тормозит машину в среднем на 1,5–3 часа. И создает в дни пиковых нагрузок серьезные пробки.
— Минтранс и Росавтодор в ближайшее время оборудуют 40 дополнительных комплексов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма и Кубани, — написал в своем телеграм-канале Глава Республики Сергей Аксенов. — Надеются, что из-за этого пропускная способность увеличится до 8,5 тысячи машин в сутки. А в пик — до 15–17 тысяч машин.
— Например, впервые из Уфы, Ростова-на-Дону и Челябинска. Летом 2023 года будут курсировать 17 постоянных поездов и пять дополнительных составов, — уточнил Аксенов. — Также на летний период в поезда вернут вагоны «люкс» на одного или двух пассажиров по цене от 145 тысяч рублей, чтобы те, кто привык летать бизнес-классом смогли подобрать сходный по комфорту вариант в поезде.
А еще на полуострове готовятся принять туристов из новых регионов России и делают на них определенную ставку. Многие из них уже бронируют места, особенно в пансионатах и санаториях.
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