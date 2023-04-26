Главный аргумент Крыма. Что еще кроме низких цен заставит россиян отдыхать на полуострове этим летом

По мнению эксперта, именно проблема с логистикой стала причиной неудачного сезона в 2022 году в Крыму.



— Сейчас у всех, кто хочет провести лето и начало осени в Крыму, есть понимание, что самолеты не полетят, и нужно ориентироваться на автотранспорт или поезда, — считает Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Дельфин». — Поэтому они готовятся к поездке заранее, и я считаю, что нынешний сезон будет даже лучше, чем в прошлом году. Конечно, до уровня рекордного 2021 года загрузка не поднимется, но и провальной не будет. Люди, планирующие летний отдых в Крыму, по моим ощущениям, осознают сложности и риски такой поездки.