Конец закрытого режима: Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в детских лагерях
Теперь дети смогут покидать территорию, правда, под присмотром взрослых
Этим летом в детских лагерях не будут действовать коронавирусные ограничения, сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина на заседании комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.
— Те ограничения, которые были связаны с пандемией
Это значит, что теперь заполнять детские лагеря можно на сто процентов от проектной вместимости, отменяются требования к работе учреждений в закрытом режиме и одномоментному заезду детей и персонала. Кроме того, детей теперь можно выводить и вывозить за пределы лагеря. Также в оздоровительных летних организациях разрешено проводить массовые мероприятия на открытом воздухе.
— Обследование персонала на COVID-19 перед началом каждой смены остается только для организации отдыха детей с оздоровлением, с круглосуточным пребыванием. То есть все ограничения, которые вводили, [отменены], — заключила Ирина Брагина.
Напомним, в 2022 году за отправку ребенка в детский лагерь можно получить до 20 тысяч рублей кешбэка. Мы составили инструкцию, как это сделать.