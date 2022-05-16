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Тема дняОтменены ковидные ограничения в детских лагерях
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Конец закрытого режима: Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в детских лагерях

Теперь дети смогут покидать территорию, правда, под присмотром взрослых

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Впервые за три года детские лагеря не будут придерживаться ограничений из-за <nobr class="_">COVID-19</nobr>

Впервые за три года детские лагеря не будут придерживаться ограничений из-за COVID-19

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Этим летом в детских лагерях не будут действовать коронавирусные ограничения, сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина на заседании комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

— Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, — они все сняты, — сказала Брагина.

Это значит, что теперь заполнять детские лагеря можно на сто процентов от проектной вместимости, отменяются требования к работе учреждений в закрытом режиме и одномоментному заезду детей и персонала. Кроме того, детей теперь можно выводить и вывозить за пределы лагеря. Также в оздоровительных летних организациях разрешено проводить массовые мероприятия на открытом воздухе.

— Обследование персонала на COVID-19 перед началом каждой смены остается только для организации отдыха детей с оздоровлением, с круглосуточным пребыванием. То есть все ограничения, которые вводили, [отменены], — заключила Ирина Брагина.

Напомним, в 2022 году за отправку ребенка в детский лагерь можно получить до 20 тысяч рублей кешбэка. Мы составили инструкцию, как это сделать.

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