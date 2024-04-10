«Нельзя так жить, как я жила»: электромеханик из Карасука стала королевой красоты в 61 год

Лариса Некряч стала королевой красоты в 61 год — она желает испытать такой опыт каждой женщине Источник: lora__n / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Лариса Некряч переехала в Новосибирск несколько лет назад из небольшого Карасука. Почти всю жизнь она проработала электромехаником на железной дороге, вела домашний образ жизни и даже не задумывалась о том, что можно по-другому. Только после выхода на пенсию у нее произошло переосмысление — переезд в новый город показал ей совершенно иную, яркую реальность. Лариса приняла участие в конкурсе красоты и одержала победу — ее мотивировала личная история и желание доказать самой себе, что она это может и достойна короны.



Финальный этап конкурса Grand Lady Russia прошел на сцене ДКЖ 4 апреля. Масштабный и уникальный в своем роде проект существует под руководством Елены Шкуратовой уже 4 года. Директор конкурса считает, что женская красота не имеет границ, в том числе и возрастных.

— Мне интересно работать с женщинами элегантного возраста и продвигать их. Для участниц «Гранд Леди Россия» участие в конкурсе — шаг в новую жизнь. У них вырастают крылья за спиной, это отличная стартовая позиция для того, чтобы двигаться по жизни дальше с гордо поднятой головой, — объясняет Елена Шкуратова.

Самой младшей конкурсантке этого года было 47 лет, а самой старшей исполнилось 75 лет. Победу в категории 60+ одержала Лариса Некряч — женщина получила корону и титул, а также проход на следующий этап конкурса — международный, который по традиции проводят в Сочи.

В конкурсе «Гранд Леди Россия» принимают участие женщины старше 40 лет Источник: предоставила Елена Шкуратова











История участия Ларисы в конкурсе продолжается с прошлого года — тогда трагичные обстоятельства не позволили ей продолжить бороться за корону.



— Случилось горе, у меня умер папа. Девочки говорили мне: «Продолжи, папа был бы рад». Но я не смогла, — делится Лариса, вспоминая, что те же участницы предложили ей в тот же год попробовать снова. — Говорили: «Сделай это для него, докажи, что ты можешь, а потом ему расскажешь». Мысль засела у меня в голове, ведь души близких за нами наблюдают.

Конкурс стартовал в феврале и состоял из нескольких этапов. Лариса Некряч рассказала, что особенно сильно ее впечатлила атмосфера внутри проекта и отношение организаторов к участницам: было очень тепло и душевно. Елена Шкуратова относилась к ним как к родным детям, поддерживала, шутила и даже пекла для них пироги.

— 1 апреля зашла и говорит нам: «Девочки, новые спонсоры и условия, будет выход в купальниках», а я в ответ: «Вы шутите?» — смеется Лариса и говорит, что вместе с подругами они потом долго хохотали — ведь нашлись доверчивые, которые начали лихорадочно соображать, какой купальник выбрать, чтобы прикрыть фигуру и выглядеть уместно, по возрасту.

Лариса шла побеждать. Она вспоминает, что в прошлом году относилась к конкурсу больше как к развлечению, а в этом твердо решила получить корону. Вместе со своей наставницей женщина много работала: порой казалось, что некогда не то что спать, а даже дышать.

— Кто-то скажет: людям деньги девать некуда, вот они и дурачатся. Участие в конкурсе красоты — тяжелая работа, которая требует полной отдачи, — объясняет Лариса и от души благодарит наставницу, которая помогала ей идти к цели.

Конкурс состоит из нескольких этапов, включая танцевальный Источник: предоставила Елена Шкуратова











Женщине были интересны все этапы конкурса, но кулинарный сильнее всего отпечатался в памяти. Из 20 участниц только одна могла получить звание хозяйки года. Задачей участниц было не просто приготовить блюдо, но еще и красиво и интересно презентовать его. Лариса признается, что хотела дать себе слабину и напечь блинов — ведь это проще, но в итоге остановилась на хлебе в современном исполнении.



— Я угостила членов жюри брускеттами. Даже маленький кусочек хлеба может стать праздничным угощением, — считает она.

С конкурсантками Лариса сдружилась. Говорит, не было такого, чтобы кто-то ставил кому-то подножки. С первого дня договорились: вместе, в равных условиях, по-честному. Каждая достойна победы и высокой оценки.

Участие в конкурсе красоты Лариса воспринимала как праздник Источник: предоставила Елена Шкуратова











В день финала Лариса испытала невероятное количество эмоций — поразительно, сколько мыслей в голове проносится в один миг.



— Когда назвали мое имя, первую минуту я просто стояла и не могла сдвинуться с места. Только представьте: такая площадка, такие женщины красивые стоят, и объявляют меня. В прошлом я работала электромехаником, казалось бы: где электромеханик, и где королева? Мне одновременно хотелось и плакать, и обнимать всех вокруг, и кричать, увидеть семью, — перечисляет взахлеб Лариса.

Новоиспеченная королева смогла совладать с эмоциями: раскинув руки (чтобы продемонстрировать красоту платья с бахромой водопадом на рукавах), она пошла в зал, а ей на встречу уже бежали обниматься внуки.

Семья Ларисы Некряч поддерживала ее с самого начала конкурса Источник: lora__n / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Вся семья Ларисы пришла поддержать ее в финале, родные поддерживали ее и на протяжении всего конкурса. Лариса рассказывает, что после коронации начала чувствовать себя совершенно иначе: спина выпрямилась, ей все время хочется улыбаться, смеяться и радоваться.



Ларисе Некряч 61 год, у нее две дочери и двое внуков. Долгое время женщина жила в городе Карасук и работала на железной дороге электромехаником — работа ответственная и опасная. После выхода на пенсию Лариса переехала в Новосибирск. Сначала она помогала дочкам в бизнесе, а потом все же ушла на заслуженный отдых и занялась самообразованием.

Дочь Ларисы проводит женские практики, и Лариса много общается с женщинами младшего возраста. Одно время она и сама посещала занятия, прорабатывала значимые для своего развития моменты.

— Я поняла, что нельзя так жить, как я жила — унылой домашней жизнью. Быт. Встала утром, приготовила, убралась, обед, телевизор, ужин, спать. Я многое переосмыслила — на пенсии для меня будто открылся мир красоты, будто другая реальность. Я кайфую, мне нравится, — делится Лариса.

Женщина ходит в спортзал, занимается аэрографией и шутит, что от болезни Альцгеймера нужно убегать. Конкурс завершился всего несколько дней назад, а ей уже не хватает того бешеного ритма, признается Лариса. Пока она переосмысливает произошедшее и наслаждается особо приятными моментами, прокручивая их в памяти.

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