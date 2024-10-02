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Спорт Напинал на рекорд. Россиянин 10 часов удерживал мяч в воздухе — посмотрите, как это было

Напинал на рекорд. Россиянин 10 часов удерживал мяч в воздухе — посмотрите, как это было

Рассказываем в одном видео, как парень из провинции идет к званию короля чеканки

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8 комментариев

26-летний Артем Протасов из Краснодарского края является рекордсменом России по жонглированию футбольным мячом. Парень удерживал мяч в воздухе в течение 4 часов и 16 секунд, побив прошлый показатель рязанца Руслана Немировского в 3 часа и 46 минут. На этом он не остановился и решил побить мировой рекорд.

Еще в детстве Артем играл в футбол. Как-то во дворе он увидел, как его сосед и друг семьи Виктор Савин чеканил мяч ногами. Он же помог мальчику развить этот навык. Но на тот момент дальше увлечения дело не пошло.

Профессионально заниматься жонглированием мячом Артем начал уже в возрасте 24 лет. Это был 2022 год. Он решил посмотреть в интернете, какой рекорд в России по чеканке мяча ногами, и поставил перед собой цель побить его.

Парень тренировался изо дня в день: бегал, отжимался, выполнял трюки с мячом и смог достичь желаемого в 2023 году. В сентябре того же года Протасова признали рекордсменом страны. За 4 часа и 16 секунд Артем набил мяч ногами около 23 тысяч раз.

— У меня не было волнений, но было сильное потоотделение. Во время чеканки я не пил воду, первое время сильно хотелось пить. Настраивал себя психологически. Главное — спокойствие. Я бы и дальше чеканил, часов пять, но Света сказала, что хватит. После записи у меня была сильная усталость, пять минут лежал на полу и приходил в себя.

Следующей целью Артема стал мировой рекорд. Сейчас рекордсменом является техасец Марк Джордан. Он чеканил мяч 10 часов, 7 минут и 29 секунд. Парень вновь усиленно стал тренироваться с конца 2023 года и предпринял около 15 попыток, чтобы побить показатель американца. Занимался с рюкзаком на спине, куда положил батончики для перекуса и два литра воды.

Уже летом 2024 года Артем записал на видео, как отбивал мяч 10 часов и 20 минут, и отправил заявку в Международную книгу рекордов Interrecord. Сейчас он ждет сертификации.

Подробнее об увлечении Артема и его рекордах смотрите в видео чуть выше.

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Комментарии
8
ПРО
23 минуты
даже, если бы пинал МПХ, то КПД был бы больше!
ПРО
24 минуты
Зачем?
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