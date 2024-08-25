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Спорт Схватки, броски на ковер, атлеты: в Новосибирске прошел турнир по спортивной борьбе — 10 кадров с соревнований

Схватки, броски на ковер, атлеты: в Новосибирске прошел турнир по спортивной борьбе — 10 кадров с соревнований

Участниками события стали как представители регионов России, так и иностранцы

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2 комментария

Турнир проходил в городе с 24 по 25 августа

В Новосибирске несколько дней на площадке «Локомотив Арены» проходил международный турнир по спортивной борьбе «Мемориал Героя Советского Союза А. М. Аксенова». Для участия в нем в город приехали атлеты из разных городов России, турнир также собрал иностранцев.

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко снял 10 ярких кадров со спортивного события. Публикуем снимки.

На турнире ожидалось участие более 200 спортсменов

Турнир проходил в городе с 24 по 25 августа. Участие в нем подтвердили национальные сборные Армении, Ирана, Казахстана, Киргизии, Кубы, Таджикистана, Швейцарии и Республики Беларусь, сказано на сайте федерации спортивной борьбы региона.

Поединки проходили на борцовских коврах — матах с виниловым покрытием

Как сообщали в региональном правительстве, на соревнованиях в составе сборной России выступили атлеты, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх. В их числе оказались и сибиряки — Сергей Степанов и Виктор Ведерников.

В финале новосибирцы завоевал две золотые медали. Виктор Ведерников выиграл в весовой категории до 55 килограммов, Сергей Степанов — до 77 килограммов.

Борцы с легкостью подкидывали своих соперников

На сайте федерации спортивной борьбы России опубликовали результаты соревнований. Для представителей России турнир стал одним из этапов отбора команды на чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях.

В частности, победителем в весовой категории до 60 кг стал представитель Казахстана, лидерство среди спортсменов до 63 кг забрал атлет из Ирана.

Вырваться из захвата противника — далеко не легкое дело

Борцы не сдерживали свои эмоции. Каждая минута поединка проходила в напряжении

Не обошлось и без травм

Никто из спорсменов не хотел уступать соперникам. Каждый старался забрать преимущество

За движениями атлетов следили рефери

В начале августа стало известно, что в Новосибирске пройдет Неделя звезд хоккея 2025 года. Его проведут в новой «Сибирь-Арене».

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Комментарии
2
Директор Завода (Ржака)
25 августа 2024, 21:04
Мало кому интересен такой турнир. Другое дело стартующий завтра US Open. Я уже в Нью-Йорке, передаю всем привет.
Гость
25 августа 2024, 21:14
Швейцария нейтральная что-ли
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