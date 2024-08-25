Схватки, броски на ковер, атлеты: в Новосибирске прошел турнир по спортивной борьбе — 10 кадров с соревнований

В Новосибирске несколько дней на площадке «Локомотив Арены» проходил международный турнир по спортивной борьбе «Мемориал Героя Советского Союза А. М. Аксенова». Для участия в нем в город приехали атлеты из разных городов России, турнир также собрал иностранцев.
Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко снял 10 ярких кадров со спортивного события. Публикуем снимки.
Турнир проходил в городе с 24 по 25 августа. Участие в нем подтвердили национальные сборные Армении, Ирана, Казахстана, Киргизии, Кубы, Таджикистана, Швейцарии и Республики Беларусь, сказано на сайте федерации спортивной борьбы региона.
Как сообщали в региональном правительстве, на соревнованиях в составе сборной России выступили атлеты, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх. В их числе оказались и сибиряки — Сергей Степанов и Виктор Ведерников.
На сайте федерации спортивной борьбы России опубликовали результаты соревнований. Для представителей России турнир стал одним из этапов отбора команды на чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях.
В частности, победителем в весовой категории до 60 кг стал представитель Казахстана, лидерство среди спортсменов до 63 кг забрал атлет из Ирана.
В начале августа стало известно, что в Новосибирске пройдет Неделя звезд хоккея 2025 года. Его проведут в новой «Сибирь-Арене».