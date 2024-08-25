Схватки, броски на ковер, атлеты: в Новосибирске прошел турнир по спортивной борьбе — 10 кадров с соревнований

Турнир проходил в городе с 24 по 25 августа Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











В Новосибирске несколько дней на площадке «Локомотив Арены» проходил международный турнир по спортивной борьбе «Мемориал Героя Советского Союза А. М. Аксенова». Для участия в нем в город приехали атлеты из разных городов России, турнир также собрал иностранцев.

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко снял 10 ярких кадров со спортивного события. Публикуем снимки.

На турнире ожидалось участие более 200 спортсменов Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Турнир проходил в городе с 24 по 25 августа. Участие в нем подтвердили национальные сборные Армении, Ирана, Казахстана, Киргизии, Кубы, Таджикистана, Швейцарии и Республики Беларусь, сказано на сайте федерации спортивной борьбы региона.

Поединки проходили на борцовских коврах — матах с виниловым покрытием Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Как сообщали в региональном правительстве, на соревнованиях в составе сборной России выступили атлеты, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх. В их числе оказались и сибиряки — Сергей Степанов и Виктор Ведерников.

В финале новосибирцы завоевал две золотые медали. Виктор Ведерников выиграл в весовой категории до 55 килограммов, Сергей Степанов — до 77 килограммов. Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Борцы с легкостью подкидывали своих соперников Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











На сайте федерации спортивной борьбы России опубликовали результаты соревнований. Для представителей России турнир стал одним из этапов отбора команды на чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях.

В частности, победителем в весовой категории до 60 кг стал представитель Казахстана, лидерство среди спортсменов до 63 кг забрал атлет из Ирана.

Вырваться из захвата противника — далеко не легкое дело Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Борцы не сдерживали свои эмоции. Каждая минута поединка проходила в напряжении Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Не обошлось и без травм Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Никто из спорсменов не хотел уступать соперникам. Каждый старался забрать преимущество Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











За движениями атлетов следили рефери Источник: Андрей Бортко/NGS.RU









