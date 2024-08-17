«Город соскучился по хоккею»: толпа новосибирцев собралась у нового ЛДС — фото

Огромная очередь собралась у ЛДС за 1,5 часа до матча Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске утром 17 августа у здания новой ледовой арены собралась топа народа. Люди приехали в День болельщика, чтобы посмотреть матч хоккейной «Сибири» с «Югрой». Фото большого количества людей у здания сделал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.



Судя по фото, очереди в ледовую арену простираются далеко за ее пределы. Сотни людей ждут своей минуты, чтобы пройти внутрь здания и занять место.



«Город соскучился по хоккею» — отметили представители ХК на своем сайте.



День болельщика в формате «Сибирь» Winline ФЕСТ проходит в Новосибирске 17 августа. На льду хоккеисты «Сибири» сразятся в товарищеском матче с одним из лидеров Всероссийской хоккейной лиги — ханты-мансийской «Югрой».



Как указано на сайте хоккейного клуба, игра будет проходить в стандартном формате — зрителей ждут 3 периода по 20 минут. После окончания матча команды посоревнуются в серии буллитов.



Игра начнется в 14 часов, а запуск на арену стартовал в 12:30. После матча на сцене перед Ареной пройдет концерт. Выступят новосибирские коллективы и приглашенная звезда, гостей ждут конкурсы и развлечения, а также презентация хоккейной команды «Сибирь» сезона 2024–2025.



Ранее НГС писал о том, что ХК «Сибирь» обзавелся машинами класса люкс — авто обойдутся в 24,5 миллиона.

