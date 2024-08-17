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Толпа новосибирцев собралась у нового ЛДС

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Спорт подробности «Город соскучился по хоккею»: толпа новосибирцев собралась у нового ЛДС — фото

«Город соскучился по хоккею»: толпа новосибирцев собралась у нового ЛДС — фото

Люди пришли на День болельщика, чтобы посмотреть матч с «Югрой»

1 276
12 комментариев
Огромная очередь собралась у ЛДС за 1,5 часа до матча

В Новосибирске утром 17 августа у здания новой ледовой арены собралась топа народа. Люди приехали в День болельщика, чтобы посмотреть матч хоккейной «Сибири» с «Югрой». Фото большого количества людей у здания сделал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Судя по фото, очереди в ледовую арену простираются далеко за ее пределы. Сотни людей ждут своей минуты, чтобы пройти внутрь здания и занять место.

«Город соскучился по хоккею» — отметили представители ХК на своем сайте.

День болельщика в формате «Сибирь» Winline ФЕСТ проходит в Новосибирске 17 августа. На льду хоккеисты «Сибири» сразятся в товарищеском матче с одним из лидеров Всероссийской хоккейной лиги — ханты-мансийской «Югрой».

Как указано на сайте хоккейного клуба, игра будет проходить в стандартном формате — зрителей ждут 3 периода по 20 минут. После окончания матча команды посоревнуются в серии буллитов.

Игра начнется в 14 часов, а запуск на арену стартовал в 12:30. После матча на сцене перед Ареной пройдет концерт. Выступят новосибирские коллективы и приглашенная звезда, гостей ждут конкурсы и развлечения, а также презентация хоккейной команды «Сибирь» сезона 2024–2025.

Ранее НГС писал о том, что ХК «Сибирь» обзавелся машинами класса люкс — авто обойдутся в 24,5 миллиона.

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Сибирь Хоккей Игра Югра День болельщика Новая ледовая арена
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Комментарии
14
mr.Mister.
17 августа 2024, 13:15
Ну что же северные соседи наши. Дайте Сибири хоть что то выиграть!
Директор Завода (Ржака)
17 августа 2024, 13:29
Победители Копа де Соль
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