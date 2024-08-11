Пересели на «китайцев»: ХК «Сибирь» обзавёлся машинами класса люкс — авто обойдутся в 24,5 миллиона

Новые машины обошлись хоккейному клубу в почти три десятка миллионов рублей Источник: hongqi.ru











Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» оформил в лизинг четыре китайских автомобиля. Информация об этом появилась в карточке Ассоциации «НПХК «Сибирь»» в Rusprofile.



Согласно данным из сервиса, клуб заключил четыре договора сроком на три года. Исходя из описания, речь может идти об автомобилях марки Hongqi. «Сибирь» приобретёт две машины модели H5, а также по одной HQ9 и HS7. Все договоры заключили 31 июля, опубликовали их в начале августа.

На сайте производителя сказано, что Hongqi это автомобили класса люкс. Приобретённый клубом седан Hongqi H5 стоит от 4,8 миллионов рублей, кроссовер HS7 обойдётся в 7 миллионов, а минивэн HQ9 — от 7,9 миллионов рублей, сказано на сайте дилера. Приблизительная общая стоимость автомобилей, которые будут в пользовании хоккейного клуба, — 24,5 миллиона рублей.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу клуба, на момент публикации ответа не поступило. Ранее «Сибирь» брала автомобиль в лизинг лишь один раз — в 2023 году организация заключила договор на год, он уже завершён.

Лизингодатель в договоре скрыт, также не описана схема лизинга. Лизинг — способ поэтапного приобретения автомобиля в собственность. Существует также операционный лизинг, который предполагает, что имущество останется у лизингодателя по окончании действия договора.

Весной в клубе произошли изменения. ХК «Сибирь» уволил весь тренерский штаб. Игрой клуба остался недоволен губернатор Андрей Травников, он объяснил, что проблемы кроются в команде и игроках. В конце мая новый гендиректор ХК «Сибирь» отшутился о продаже пива на ЛДС. Болельщики также замечают, что еда стала не такой вкусной, как раньше.