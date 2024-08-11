НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

1 м/c,

зап.

 745мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,99
EUR 95,18

СРОЧНО

Люксовые авто для ХК «Сибирь»

Проблемы с детским такси
Как защититься от мошенников
Самолёты стали чаще ломаться
Жизнь как в кино
Что продают в винтажках
Где учатся отличники
«Бесы» нарушают ПДД
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Авто Пересели на «китайцев»: ХК «Сибирь» обзавёлся машинами класса люкс — авто обойдутся в 24,5 миллиона

Пересели на «китайцев»: ХК «Сибирь» обзавёлся машинами класса люкс — авто обойдутся в 24,5 миллиона

Новосибирский хоккейный клуб обновляет парк автомобилей

1 394
39 комментариев
Новые машины обошлись хоккейному клубу в почти три десятка миллионов рублей

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» оформил в лизинг четыре китайских автомобиля. Информация об этом появилась в карточке Ассоциации «НПХК «Сибирь»» в Rusprofile.

Согласно данным из сервиса, клуб заключил четыре договора сроком на три года. Исходя из описания, речь может идти об автомобилях марки Hongqi. «Сибирь» приобретёт две машины модели H5, а также по одной HQ9 и HS7. Все договоры заключили 31 июля, опубликовали их в начале августа.

На сайте производителя сказано, что Hongqi это автомобили класса люкс. Приобретённый клубом седан Hongqi H5 стоит от 4,8 миллионов рублей, кроссовер HS7 обойдётся в 7 миллионов, а минивэн HQ9 — от 7,9 миллионов рублей, сказано на сайте дилера. Приблизительная общая стоимость автомобилей, которые будут в пользовании хоккейного клуба, — 24,5 миллиона рублей.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу клуба, на момент публикации ответа не поступило. Ранее «Сибирь» брала автомобиль в лизинг лишь один раз — в 2023 году организация заключила договор на год, он уже завершён.

Лизингодатель в договоре скрыт, также не описана схема лизинга. Лизинг — способ поэтапного приобретения автомобиля в собственность. Существует также операционный лизинг, который предполагает, что имущество останется у лизингодателя по окончании действия договора.

Весной в клубе произошли изменения. ХК «Сибирь» уволил весь тренерский штаб. Игрой клуба остался недоволен губернатор Андрей Травников, он объяснил, что проблемы кроются в команде и игроках. В конце мая новый гендиректор ХК «Сибирь» отшутился о продаже пива на ЛДС. Болельщики также замечают, что еда стала не такой вкусной, как раньше.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск ХК Сибирь Китайские авто
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
44
Grape Reflection 🍇
11 августа 2024, 14:35
За наши деньги будут рекламировать китайский хлам
Гость
11 августа 2024, 14:35
Без комментариев, как говорится.....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Рекомендуем
Знакомства

Екатерина,35

Татьяна,46

KetS,44

Alexa,50

Елена,46

Виктория Миронова,29

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление