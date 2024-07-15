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Спорт В сомбреро и с флагом: как десятки новосибирцев смотрели финал чемпионата Европы по футболу — фото из баров

В сомбреро и с флагом: как десятки новосибирцев смотрели финал чемпионата Европы по футболу — фото из баров

На поле встретились Испания и Англия

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1 комментарий
Трансляцию показывали как внутри заведений, так и на свежем воздухе

В ночь с 14 на 15 июля прошел финал чемпионата Европы по футболу, в который вышли Испания и Англия. Новосибирцы собрались в барах, чтобы вместе посмотреть прямой эфир. Фотокорреспондент НГС прогулялся по главной улице города, чтобы посмотреть, как горожане болели за команды.

Игра проходила в Германии, в два часа ночи по новосибирскому времени, несмотря на поздний час в баре собрались десятки болельщиков
Первый тайм сборные завершили вничью — голов никто не забил. Второй тайм открыла Испания, вскоре Англия сравняла счет. В итоге Испания забила еще один гол, англичане счет сравнять не смогли
Напряжение чувствовалось на протяжение всей игры, болельщики, то вскакивали и кричали, то расстраивались
Внутри обстановка поспокойнее, приходили смотреть футбол парами
Поздравляем всех, кто болел за Испанию, с победой
Приходили посмотреть финал и в сомбреро, сразу понятно — болеют за Испанию

Рассказывайте, за кого болели?

За Испанию
За Англию
Не смотрю футбол

Почитайте о том, как пришли Англия и Испания к финалу. А болельщик московского «Спартака» Георгий Романов рассказал, как ему удалось посетить страну пива и аппетитных сосисок.

ПО ТЕМЕ
Футбол Финал Чемпионат Европы по футболу Испания Англия
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Комментарии
1
Гость
15 июля 2024, 07:47
Одни играют в футбол, а другие в литробол
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