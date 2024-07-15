В сомбреро и с флагом: как десятки новосибирцев смотрели финал чемпионата Европы по футболу — фото из баров

Трансляцию показывали как внутри заведений, так и на свежем воздухе

В ночь с 14 на 15 июля прошел финал чемпионата Европы по футболу, в который вышли Испания и Англия. Новосибирцы собрались в барах, чтобы вместе посмотреть прямой эфир. Фотокорреспондент НГС прогулялся по главной улице города, чтобы посмотреть, как горожане болели за команды.