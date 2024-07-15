Спорт В сомбреро и с флагом: как десятки новосибирцев смотрели финал чемпионата Европы по футболу — фото из баров
В сомбреро и с флагом: как десятки новосибирцев смотрели финал чемпионата Европы по футболу — фото из баров
На поле встретились Испания и Англия
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В ночь с 14 на 15 июля прошел финал чемпионата Европы по футболу, в который вышли Испания и Англия. Новосибирцы собрались в барах, чтобы вместе посмотреть прямой эфир. Фотокорреспондент НГС прогулялся по главной улице города, чтобы посмотреть, как горожане болели за команды.
Рассказывайте, за кого болели?
За Испанию
За Англию
Не смотрю футбол
Почитайте о том, как пришли Англия и Испания к финалу. А болельщик московского «Спартака» Георгий Романов рассказал, как ему удалось посетить страну пива и аппетитных сосисок.