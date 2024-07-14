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Спорт обзор Незаслуженная Англия и победоносная Испания: где и когда смотреть финал Евро-24

Незаслуженная Англия и победоносная Испания: где и когда смотреть финал Евро-24

Рассказываем о пути команд на чемпионате

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37 комментариев
За чемпионатом следили целый месяц

17-й чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня. Позади остались групповой этап и плей-офф. По итогам турнира в финал вышли Испания и Англия, которые поборются за звание победителя 14 июля.

Евро-2024 проводится в 10 немецких городах, в нем приняли участие 24 сборные. Матчи проводятся на основных стадионах страны. Финал пройдет в Берлине.

Испания сыграет с Англией 14 июля

Испания, выбившая Германию из домашнего турнира на прошлой стадии, стала явным фаворитом. В полуфинале ее шансы на победу оценивались в 38,2%, Франции — 31,8%. Несмотря на то, что первый гол был за французами, испанцам удалось быстро отыграться. 16-летний Ламин Ямаль забил на 21-й минуте и стал самым молодым автором гола в истории Евро. Второй гол Испания забила уже через четыре минуты. Отличился Дани Ольмо. Для него это был третий гол на турнире.

Испания выиграла в полуфинале у Франции со счетом 2:1. Теперь ее ждет главный матч турнира.

Англия не радовала ярким футболом на Евро. Вырвать победу у Сербии удалось с минимальным отрывом. Далее команду ждали две ничьи — с Данией и Словенией. Выйти в полуфинал они смогли буквально чудом, сравняв счет на 95-й минуте, а затем забив гол в дополнительное время. Швейцарию выбили из гонки только в серии пенальти. Однако это не помешало им выйти в финал, выиграв у Нидерландов со счетом 2:1.

Российская сборная не участвует в международных соревнованиях, но узнать имя победителя Евро-2024 в Германии можно на телеканале «Матч ТВ» (и на других каналах холдинга).

Расскажем о том, как проходило Евро-2024 и какие неожиданные открытия сделали для себя во время соревнований.

За кого будете болеть в финале?

Англия
Испания
Без России смотреть не буду

Итоги группового этапа


Сборная Германии стала лучшей командой группового этапа чемпионата Европы 2024 года по количеству забитых мячей. Вторые по этому показателю — австрийцы. Им удалось забить шесть мячей. Грузия никогда ранее не играла на чемпионатах Европы, поэтому ее выход в 1/8 стал большим событием. Еще одним открытием стала сборная Турции. Команда впервые за 16 лет вышла в 1/4 финала Евро. До начала Евро-2024 главными фаворитами считались Германия, Англия и Франция. Прогнозы казались реалистичными, но на других этапах ситуация обернулась неожиданным образом.


Плей-офф


Плей-офф начался 29 июня. В 1/8 финала Испания одолела главную темную лошадку соревнований — Грузию — со счетом 4:1, Германия победила Данию (2:0), Португалия разгромила Словению (3:0), Франция обыграла Бельгию (1:0), Англия — Словакию (2:1), а Швейцария — Италию (2:0). Победители встретились в четвертьфиналах, которые проходили 5 и 6 июля.


По завершении 1/4 финала чемпионата Европы по футболу Испания одержала победу над Германией со счетом 2:1. Правда, уже в дополнительное время. Франции удалось одолеть Португалию в серии пенальти — 5:3 после ничьей 0:0, Англия же выбила из соревнований Швейцарию в серии пенальти — 5:3 после ничьей 1:1, а Нидерланды оказались сильнее Турции — 2:1. Таким образом, продолжили борьбу за кубок Испания, Франция, Англия и Нидерланды.


Полуфинал


В полуфинале Евро-2024 Испания и Франция сыграли в Мюнхене. Французской команде пришлось отправиться домой после проигрыша. Нидерланды и Англия встретились в Дортмунде. Голы англичанам принесли Гарри Кейн (18-я минута) и Олли Уоткинс (90+1).


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Футбол Евро-2024 Германия Берлин Финал Команды
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Комментарии
41
♛Каралэва♛ джунгариков НГС
14 июля 2024, 19:27
Мине нра Крылья Советов Самара и фк Урал Екатеринбург. Там в фанатском движэ ОЧЕНЬ моего синпатишных дядек, с ровными ношками, подкачаными попками и бритыми лицами😼🔥💥
Гость
11 июля 2024, 04:36
Когда отберут лицензию у Матч ТВ, а хозяина отправят на нары? Выкупил исключительное право на трансляцию чемпионата Европы и не показывает половину матчей, действует как последний вымогатель, требует подписаться на платный канал, который и бесплатно не нужен, ибо там смотреть нечего, кроме нескольких игр Евро. Силовики не возбудятся?
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