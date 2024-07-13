Когда и где смотреть финал чемпионата Европы по футболу в Новосибирске — 5 баров в центре города

В ночь с 14 на 15 июля пройдет финал чемпионата Европы по футболу. По итогам турнира в финал вышли Испания и Англия, которые поборются за звание победителя. Новосибирцы смогут посмотреть финал в прямой трансляции в ночь с 14 на 15 июля.
Проходить игра будет в Германии в 21:00. По новосибирскому времени это два часа ночи. Корреспондент НГС обзвонила бары в центре города и узнала, где и при каких условиях планируют показ прямой трансляции.
Harat's pub
Советская, 18.
Внутри бара будет без звука, а на летнике со звуком.
Amsterdam pub 4.4
Красный проспект, 17.
Beerfactory
Красный проспект, 22.
Покажут, если соберется достаточно забронированных столов.
Clever Irish pub
БЦ «Кронос». Советская, 5.
«Уголок святого Патрика»
Ленина, 8.
Будут показывать, если соберется достаточно забронировавших столики.
О том, как пришли Англия и Испания к финалу, мы рассказывали 11 июля. А болельщик московского «Спартака» Георгий Романов рассказал, как ему удалось посетить страну пива и аппетитных сосисок. Публикуем его честное мнение о немецкой организации крупного футбольного турнира.