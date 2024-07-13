Когда и где смотреть финал чемпионата Европы по футболу в Новосибирске — 5 баров в центре города

В финале встретятся Испания и Англия. Последняя еще ни разу не становилась чемпионом Европы по футболу, а вот Испания уже много раз брала первенство Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В ночь с 14 на 15 июля пройдет финал чемпионата Европы по футболу. По итогам турнира в финал вышли Испания и Англия, которые поборются за звание победителя. Новосибирцы смогут посмотреть финал в прямой трансляции в ночь с 14 на 15 июля.



Проходить игра будет в Германии в 21:00. По новосибирскому времени это два часа ночи. Корреспондент НГС обзвонила бары в центре города и узнала, где и при каких условиях планируют показ прямой трансляции.

Harat's pub

Советская, 18.

Внутри бара будет без звука, а на летнике со звуком.

Amsterdam pub 4.4

Красный проспект, 17.

Beerfactory

Красный проспект, 22.

Покажут, если соберется достаточно забронированных столов.

Clever Irish pub

БЦ «Кронос». Советская, 5.

«Уголок святого Патрика»

Ленина, 8.

Будут показывать, если соберется достаточно забронировавших столики.