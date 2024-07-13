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Спорт Когда и где смотреть финал чемпионата Европы по футболу в Новосибирске — 5 баров в центре города

Когда и где смотреть финал чемпионата Европы по футболу в Новосибирске — 5 баров в центре города

В финале встретятся Испания и Англия

498
12 комментариев
В финале встретятся Испания и Англия. Последняя еще ни разу не становилась чемпионом Европы по футболу, а вот Испания уже много раз брала первенство

В ночь с 14 на 15 июля пройдет финал чемпионата Европы по футболу. По итогам турнира в финал вышли Испания и Англия, которые поборются за звание победителя. Новосибирцы смогут посмотреть финал в прямой трансляции в ночь с 14 на 15 июля.

Проходить игра будет в Германии в 21:00. По новосибирскому времени это два часа ночи. Корреспондент НГС обзвонила бары в центре города и узнала, где и при каких условиях планируют показ прямой трансляции.

Harat's pub

Советская, 18.

Внутри бара будет без звука, а на летнике со звуком.

Amsterdam pub 4.4

Красный проспект, 17.

Beerfactory

Красный проспект, 22.

Покажут, если соберется достаточно забронированных столов.

Clever Irish pub

БЦ «Кронос». Советская, 5.

«Уголок святого Патрика»

Ленина, 8.

Будут показывать, если соберется достаточно забронировавших столики.

Если вы будете смотреть ночью в баре финал чемпионата Европы, присылайте свои фото и видео.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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О том, как пришли Англия и Испания к финалу, мы рассказывали 11 июля. А болельщик московского «Спартака» Георгий Романов рассказал, как ему удалось посетить страну пива и аппетитных сосисок. Публикуем его честное мнение о немецкой организации крупного футбольного турнира.

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Комментарии
12
Директор Завода (Ржака)
13 июля 2024, 12:28
гораздо удобнее по НСК времени финал Уимблдона. Посмотреть можно в Лондоне на центральном стадионе.
Директор Завода (Ржака)
13 июля 2024, 12:26
Болею за сборную Англии. Но понимаю, что выиграет Испания.
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