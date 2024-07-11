Непобедимая Испания и упрямая Англия. Фанаты футбола застыли в ожидании финала Евро-2024

17-й чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня. Позади остались групповой этап и плей-офф. По итогам турнира в финал вышли Испания и Англия, которые поборются за звание победителя 14 июля.

Евро-2024 проводится в 10 немецких городах, в нем приняли участие 24 сборные. Матчи проводятся на основных стадионах страны. Финал пройдет в Берлине.

Испания, выбившая Германию из домашнего турнира на прошлой стадии, стала явным фаворитом. В полуфинале ее шансы на победу оценивались в 38,2%, Франции — 31,8%. Несмотря на то, что первый гол был за французами, испанцам удалось быстро отыграться. 16-летний Ламин Ямаль забил на 21-й минуте и стал самым молодым автором гола в истории Евро. Второй гол Испания забила уже через четыре минуты. Отличился Дани Ольмо. Для него это был третий гол на турнире.

Испания выиграла в полуфинале у Франции со счетом 2:1. Теперь ее ждет главный матч турнира.

Англия не радовала ярким футболом на Евро. Вырвать победу у Сербии удалось с минимальным отрывом. Далее команду ждали две ничьи — с Данией и Словенией. Выйти в полуфинал они смогли буквально чудом, сравняв счет на 95-й минуте, а затем забив гол в дополнительное время. Швейцарию выбили из гонки только в серии пенальти. Однако это не помешало им выйти в финал, выиграв у Нидерландов со счетом 2:1.

Российская сборная не участвует в международных соревнованиях, но узнать имя победителя Евро-2024 в Германии можно на телеканале «Матч ТВ» (и на других каналах холдинга).

Расскажем о том, как проходило Евро-2024 и какие неожиданные открытия сделали для себя во время соревнований.

Итоги группового этапа





Сборная Германии стала лучшей командой группового этапа чемпионата Европы 2024 года по количеству забитых мячей. Вторые по этому показателю — австрийцы. Им удалось забить шесть мячей. Грузия никогда ранее не играла на чемпионатах Европы, поэтому ее выход в 1/8 стал большим событием. Еще одним открытием стала сборная Турции. Команда впервые за 16 лет вышла в 1/4 финала Евро. До начала Евро-2024 главными фаворитами считались Германия, Англия и Франция. Прогнозы казались реалистичными, но на других этапах ситуация обернулась неожиданным образом.







Плей-офф





Плей-офф начался 29 июня. В 1/8 финала Испания одолела главную темную лошадку соревнований — Грузию — со счетом 4:1, Германия победила Данию (2:0), Португалия разгромила Словению (3:0), Франция обыграла Бельгию (1:0), Англия — Словакию (2:1), а Швейцария — Италию (2:0). Победители встретились в четвертьфиналах, которые проходили 5 и 6 июля.







По завершении 1/4 финала чемпионата Европы по футболу Испания одержала победу над Германией со счетом 2:1. Правда, уже в дополнительное время. Франции удалось одолеть Португалию в серии пенальти — 5:3 после ничьей 0:0, Англия же выбила из соревнований Швейцарию в серии пенальти — 5:3 после ничьей 1:1, а Нидерланды оказались сильнее Турции — 2:1. Таким образом, продолжили борьбу за кубок Испания, Франция, Англия и Нидерланды.







Полуфинал





В полуфинале Евро-2024 Испания и Франция сыграли в Мюнхене. Французской команде пришлось отправиться домой после проигрыша. Нидерланды и Англия встретились в Дортмунде. Голы англичанам принесли Гарри Кейн (18-я минута) и Олли Уоткинс (90+1).





Перед финалом 14 июля команды ждут три дня отдыха.

