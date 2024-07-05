«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии

История жителя Зеленограда, как он попал в Германию на чемпионат Европы 2024 года Источник: Георгий Романов; Будь лучшим / T.me











Чемпионат Европы 2024 года близится к своей кульминации. Самые жаркие матчи еще впереди. Праздник футбола длится уже несколько недель. За это время тысячи фанатов со всего мира посетили Германию. Не исключением стали и россияне.



Болельщик московского «Спартака» и автор Telegram-канала «Будь лучшим» Георгий Романов рассказал MSK1.RU, как ему удалось посетить страну пива и аппетитных сосисок. Публикуем его честное мнение о немецкой организации крупного футбольного турнира.

В Германию через Францию

Самое сложное, конечно, это добраться до Германии из России. Поэтому логистику мы с товарищем начали выстраивать заранее. У меня была мечта попасть на матч открытия во что бы то ни стало. Тут же мы столкнулись с первой проблемой: билетов на него на портале УЕФА практически не было. Получить их мы смогли лишь за две недели до поездки. Но в тот момент мы еще не знали, как окажемся в Германии.

Гарантированно мы должны были посетить следующие матчи: Сербия — Англия, Бельгия — Словакия и Швейцария — Венгрия в самом начале чемпионата. От этого мы отталкивались и строили свой маршрут, чтобы успеть на эти игры. Конечно, сложности были еще в получении визы. Сейчас считаные страны выдают ее россиянам.

Атмосфера на матче Швейцария — Венгрия Источник: Георгий Романов; Будь лучшим / T.me











Мы с другом сделали визу во Францию, потому что они дают ее в хорошие сроки, но, учитывая их загрузку, было сложно получить слот на прием без всяких платных «помощников». Но нам откровенно повезло. Визу получили мы в Санкт-Петербурге, так как в Москве получить слот оказалось просто невозможным.



Сначала мы примчали в Лион, там я давно хотел побывать. После этого заглянули в Барселону на концерт Rammstein. Уже хотели вылетать на матч-открытие, но одна европейская компания выложила неимоверно дешевые билеты до Люксембурга. В итоге мы домчали туда за 12 евро. Правда, из-за этого перестроили логистику и поехали в города на севере Германии. Матч открытия был в Мюнхене.

Матч Англия — Сербия был в Гельзенкирхене, Швейцария — Венгрия — в Кёльне, потом в Дортмунде Албания — Италия. Между городами должна быть неплохая логистика, мы решили стартовать оттуда. Там фактически на метро можно доехать, в общем мы решили там остаться. Ну и самое забавное, что 12-го числа за два дня до матча-открытия просто на шару нам удалось взять самые дешевые билеты на матч-открытие. Но логистику было очень сложно перестроить, и это выходило очень дорого.

Сербия — Англия, перед началом игры Источник: Георгий Романов; Будь лучшим / T.me











Атмосфера непередаваемая. Если сравнивать с чемпионатом мира в России, то на Евро в Германию приехали болельщики тех стран, которые в меньшей части приезжали к нам. В России всё же было больше латиноамериканцев, они, наверное, позитивнее. Но так сложно сравнивать. Очень обидно, что мы, россияне, пока на какое-то время лишены возможности устраивать подобные международные праздники. Очень надеюсь, что это скоро кончится. Тем более путешествовать — это круто. Я знаю английский, испанский и итальянский. Хотелось бы практиковать языки.



Но вернемся в Германию. Касательно организации, могу сказать, что всё зависит от регионов и их бюджетов. Например, в России на чемпионате мира всем рулили федеральные власти. Поэтому логистика между городами была продумана заранее, все субсидировали и так далее. В Германии не так. Здесь всё зависело от муниципалитетов, у кого больше денег, там и комфортнее.



Россияне отметились на общем круге стран-гостей 1 из 7 Россияне отметились на общем круге стран-гостей Источник: Георгий Романов; Будь лучшим / T.me

Я так понял, что северный кластер, это вот как раз Дортмунд, Кёльн и прочие, поскупился на организацию. Для них были важны процессы жизнедеятельности немецкой инфраструктуры, немецкого общества, а чемпионат у них был на втором плане. Так мы пять часов добирались от стадиона до дома после матча Англия — Сербия. Настроение, которое мы приобрели за весь день, накачавшись там позитивными эмоциями, улетучилось, хотелось одного — вернуться домой.



В Берлине, во Франкфурте, куда мы тоже заглянули, совершенно иная ситуация. Там власти сделали шикарные фан-зоны. Правда, всё равно они не пустили дополнительный транспорт. Приходилось пользоваться обычным, что создавало определенные трудности.



Просто в России отлично было в том плане, если ты выходишь из Лужников, ты можешь пойти на МЦК, можешь пойти в метро на «Фрунзенскую», можешь пойти на «Спортивную», а можешь поехать на шаттле до «Смоленской», на шаттле поехать до «Киевской». Буквально за 20–30 минут после матча территория будет пустой.



В Гельзенкирхене спустя два часа ни на йоту территория у стадиона не опустела. Там ходила лишь одна линия трамваев. Неудивительно, что какие-то ребята предпочли пить пиво, продолжать есть хот-доги возле стадиона, но даже спустя 2–3 часа ничего не рассосалось. Люди стояли полтора-два часа в очереди на трамвай. В самих трамваях болельщики падали в обморок из-за духоты. Можно было попытаться пойти пешком, но никто не ожидал такого.



Болельщики



Наши друзья-сербы вообще практически не приехали, как выяснилось, им тяжеловато и дороговато туда ехать. Мы ожидали от них чудес, потому что знаем, как они поддерживают там «Црвену Звезду» и «Партизан», свои белградские команды. В основном, на Евро тон задают швейцарцы, венгры.

1 из 5 Источник: Георгий Романов; Будь лучшим / T.me

Испанцы тоже слабо ездят, жмут деньги, португальцы тоже жадничают. Лично для меня вся поездка вышла в 2,5 раза дороже, чем в Катар. На чемпионате мира 2022 года я потратил чуть меньше 100 тысяч рублей на всё: на логистику, билеты, сувениры. Здесь вышло плюс-минус 250 тысяч рублей на всю двухнедельную поездку, включая сувениры.



Братушки-сербы 1 из 2 Братушки-сербы Источник: Георгий Романов; Будь лучшим / T.me

К слову, нам удалось еще и заработать чуть-чуть. Стаканчики пластиковые сдаются по 3 евро, и мы собрали 250 евро только на этих стаканчиках. Остались после матча, собрали несколько десятков и сдали, отбили билеты. Такая история.



Самое приятное, что никакой русофобии, никакого негатива к русским. Российские флаги были на трибунах, мы ходили в российской атрибутики. Я, увы, не взял флаг России. Побоялся, подумал, вдруг придерутся на границе, мы возвращались через Литву. Но ребята многие брали и спокойно проносили на стадионы. Все с нами замечательно общались.



Источник: Георгий Романов; Будь лучшим / T.me











В Берлине вообще каждый пятый по-русски говорит. Это не болельщики, это бомжи, маргиналы и так далее. Помню, как иду по Берлину и там орут: «Налей мне 50 грамм».

Побратались с бельгийцами Источник: Георгий Романов; Будь лучшим / T.me











Да, были где-то пьяные дебоши. Представьте, сидите на трибуне и вдруг вам прилетает стаканом пива. К счастью, в меня стакан не прилетал, но вот пивком облили. Вот на прошлом чемпионате Европы в 2021 году венгры пивом только так обливались. Со стадиона уходил всегда весь в пиве. К слову, туда было даже сложней попасть из-за драконовских ковидных ограничений.

Фигура португальского тренера Жозе Моуриньо Источник: Георгий Романов; Будь лучшим / T.me











В Гельзенкирхене было много англичан, немного сербов и примерно столько же шотландцев. Последние приехали просто потусоваться. Русские на стадионе тоже были: российские флаги, российские ребята, русская речь, с сербами мы фоткались, братались. Все на позитиве, британцы, несмотря на наши не самые лучшие взаимоотношения, никаких проблем с ними не было. Общались абсолютно спокойно, пивом друг друга угощали.



Шотландцы вообще душки, они вообще всегда на позитиве, никакого негатива. Они готовы всем помочь, чем хочешь, хотя они при деньгах всё-таки. А я думал, что они бедняки почему-то. В целом мы с шотландцами постоянно общались, познакомились с айтишниками из Шотландии. Батя, которому где-то 60 лет с копейками, он еще в 70-е годы начал заниматься айти. И его сын, наш ровесник. С шотландцами, несмотря на то что у них английский хороший, тяжеловато общаться, поскольку у них свое произношение, но эти парни отлично говорили. И вот пару часов поговорили, выпивали, а потом украли фигуру португальского тренера Жозе Моуриньо. Решили в шутку вынести ее из магазина, мол, гуляет с нами.



Стащили с шотландцами фигуру тренера Источник: Георгий Романов; Будь лучшим / T.me











Самая забавная история, как в Берлине в последнюю ночь я пошел один погулять на «улице красных фонарей». Они закрыли всё. К слову, к чемпионату Европы Германию привели в порядок. Если раньше кругом были бомжи и всякое такое, то сейчас и проституток с трудом можно встретить, легальных и нелегальных. Особенно Франкфурт ужаснейший город был, сейчас превратился вроде более-менее во что-то нормальное, даже похожее на Москву отдаленно.



Я нашел ребят из Грузии, поздоровался, они — в ответ. А потом говорят: «Мы из Батуми приехали за Грузию поболеть». Очень хорошо и мило с ними пообщались. Они мне налили китайской водки, и мы снимали видос, как я угорал на тему, что никогда не подумал, что я в Берлине с грузинами буду пить китайскую водку.



В общем, путешествовать неимоверно круто. Всем советую, сам планирую еще попробовать отпроситься на финальную стадию турнира. В своем Telegram-канале готов разыграть сувениры для подписчиков из России, заглядывайте.



Хотели бы побывать на ЧЕ по футболу? Да, конечно, праздник футбола Нет, не в это время С удовольствием, но боюсь, денег не хватит Не знал, что визу получить сейчас так легко Только, если бы играла сборная России На следующий чемпионат Мира обязательно поеду