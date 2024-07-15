Настоящий бой! Испания вырвала победу у Англии в финале Евро-24: как это было

Испания забрала кубок в четвертый раз Источник: официальный сайт Евро-2024











15 июля в Берлине прошел финал 17-го чемпионата Европы по футболу. Испания играла с Англией — и победила, счет — 2:1.

Первый тайм сборные завершили вничью — голов никто не забил. Второй тайм открыла Испания: Нико Уильямс отправил мяч в ворота англичан. Однако вскоре Англия сравняла счет, мяч забил Коул Палмер.

После первого гола Источник: «Матч ТВ» / T.me











А это — после второго Источник: «Матч ТВ» / T.me











Наконец, Испания забила еще один гол.

Источник: «Матч ТВ» / T.me











Интрига сохранялась до финального свистка. Но англичанам не удалось снова сравнять счет.

Один из сейвов Источник: «Матч ТВ» / T.me











На фото — первый удар в створ Источник: «Матч ТВ» / T.me











В чемпионате приняли участие 24 сборные. Испания быстро стала явным фаворитом. Особо запомнился 16-летний Ламин Ямаль, который забил гол в полуфинале — и стал самым молодом автором гола в истории Евро.

Финал был полон острых моментов Источник: «Матч ТВ» / T.me











Многие тянули на желтые карточки Источник: «Матч ТВ» / T.me











Англия не радовала ярким футболом по ходу чемпионата. Вырвать победу у Сербии удалось с минимальным отрывом. Далее команду ждали две ничьи — с Данией и Словенией. Выйти в полуфинал они смогли буквально чудом, сравняв счет на 95-й минуте, а затем забив гол в дополнительное время. Во время финала чуда не случилось.

