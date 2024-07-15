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Спорт Настоящий бой! Испания вырвала победу у Англии в финале Евро-24: как это было

Настоящий бой! Испания вырвала победу у Англии в финале Евро-24: как это было

Испанцы открыли счет и забрали кубок

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Испания забрала кубок в четвертый раз

15 июля в Берлине прошел финал 17-го чемпионата Европы по футболу. Испания играла с Англией — и победила, счет — 2:1.

Первый тайм сборные завершили вничью — голов никто не забил. Второй тайм открыла Испания: Нико Уильямс отправил мяч в ворота англичан. Однако вскоре Англия сравняла счет, мяч забил Коул Палмер.

После первого гола
А это — после второго

Наконец, Испания забила еще один гол.

Интрига сохранялась до финального свистка. Но англичанам не удалось снова сравнять счет.

Один из сейвов
На фото — первый удар в створ

В чемпионате приняли участие 24 сборные. Испания быстро стала явным фаворитом. Особо запомнился 16-летний Ламин Ямаль, который забил гол в полуфинале — и стал самым молодом автором гола в истории Евро.

Финал был полон острых моментов
Многие тянули на желтые карточки

Англия не радовала ярким футболом по ходу чемпионата. Вырвать победу у Сербии удалось с минимальным отрывом. Далее команду ждали две ничьи — с Данией и Словенией. Выйти в полуфинал они смогли буквально чудом, сравняв счет на 95-й минуте, а затем забив гол в дополнительное время. Во время финала чуда не случилось.

Российская сборная не участвует в международных соревнованиях, но узнать имя победителя Евро-2024 в Германии можно на телеканале «Матч ТВ» (и на других каналах холдинга).

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