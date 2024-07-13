Кто самый молодой рекордсмен, а где тренер младше вратаря: сможете пройти сложный тест по Евро-2024?

Уже 14 июля футбольный мир прильнет к экранам телевизоров: в финале Евро-2024 сойдутся сборные Англии и Испании. Если большинству фанатов нравится искрометный атакующий стиль испанцев, то от англичан ждали большего (нет феерии, но есть результаты). Пока команды готовятся к самому важному матчу года, наши коллеги из 56.RU предлагают вам пройти тест по Евро-2024. На поле выходят одиннадцать футболистов, а вот вам столько же вопросов: сможете ответить на 11 из 11?

