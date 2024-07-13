Кто самый молодой рекордсмен, а где тренер младше вратаря: сможете пройти сложный тест по Евро-2024?

Уже 14 июля футбольный мир прильнет к экранам телевизоров: в финале Евро-2024 сойдутся сборные Англии и Испании. Если большинству фанатов нравится искрометный атакующий стиль испанцев, то от англичан ждали большего (нет феерии, но есть результаты). Пока команды готовятся к самому важному матчу года, наши коллеги из 56.RU предлагают вам пройти тест по Евро-2024. На поле выходят одиннадцать футболистов, а вот вам столько же вопросов: сможете ответить на 11 из 11?
- Ни одного
- Один
- Два
- Три
- Микель Мерино (Испания)
- Рандаль Коло-Муани (Франция)
- Олли Уоткинс (Англия)
- Ваут Вегхорст (Нидерланды)
- Арда Гюлер (Турция)
- Ламин Ямаль (Испания)
- Пепе (Португалия)
- Джамал Мусиала (Германия)
- В ворота Эквадора
- В ворота Португалии
- В ворота Испании
- Да это уже ни в какие ворота!
- Над сборной Чехии
- Над сборной Испании
- Над сборной Турции
- Над сборной Португалии
- Мерих Демирал (Турция)
- Микель Мерино (Испания)
- Франсишку Консейсау (Португалия)
- Ремо Фройлер (Швейцария)
- В сборной Австрии
- В сборной Германии
- В сборной Франции
- В сборной Албании
- Из Германии
- Из Англии
- Из Италии
- Из Испании
- Сборной Бельгии
- Сборной Хорватии
- Сборной Чехии
- Сборной Польши
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- Есть пасту
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- «Оренбург»
- «Спартак»
- «Сочи»
- «Зенит»