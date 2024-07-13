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Спорт тест Кто самый молодой рекордсмен, а где тренер младше вратаря: сможете пройти сложный тест по Евро-2024?

Кто самый молодой рекордсмен, а где тренер младше вратаря: сможете пройти сложный тест по Евро-2024?

На 11 из 11 вопросов ответят только истинные фанаты футбола

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Впереди остался лишь финал Евро-2024

Уже 14 июля футбольный мир прильнет к экранам телевизоров: в финале Евро-2024 сойдутся сборные Англии и Испании. Если большинству фанатов нравится искрометный атакующий стиль испанцев, то от англичан ждали большего (нет феерии, но есть результаты). Пока команды готовятся к самому важному матчу года, наши коллеги из 56.RU предлагают вам пройти тест по Евро-2024. На поле выходят одиннадцать футболистов, а вот вам столько же вопросов: сможете ответить на 11 из 11?

ТЕСТПройден 1 раз
1 / 11
Сколько голов с игры забил Криштиану Роналду на Евро?
  • Ни одного
  • Один
  • Два
  • Три
2 / 11
Этот игрок сказал партнеру, что они выйдут на замену и он забьет с его голевого паса. Так и получилось. О ком речь?
  • Микель Мерино (Испания)
  • Рандаль Коло-Муани (Франция)
  • Олли Уоткинс (Англия)
  • Ваут Вегхорст (Нидерланды)
3 / 11
Этот игрок установил кучу рекордов Евро: от самого молодого автора гола до самого молодого автора голевого паса. Совсем недавно он получил школьный аттестат.
  • Арда Гюлер (Турция)
  • Ламин Ямаль (Испания)
  • Пепе (Португалия)
  • Джамал Мусиала (Германия)
4 / 11
В чьи ворота Лионель Месси не забил на Евро пенальти?
  • В ворота Эквадора
  • В ворота Португалии
  • В ворота Испании
  • Да это уже ни в какие ворота!
5 / 11
Над кем одержала первую в своей истории победу на больших турнирах сборная Грузии?
  • Над сборной Чехии
  • Над сборной Испании
  • Над сборной Турции
  • Над сборной Португалии
6 / 11
Этот игрок после забитого гола оббежал угловой флажок. Ровно таким же образом 33 года назад праздновал гол его отец, причем на том же самом стадионе.
  • Мерих Демирал (Турция)
  • Микель Мерино (Испания)
  • Франсишку Консейсау (Португалия)
  • Ремо Фройлер (Швейцария)
7 / 11
В какой сборной главный тренер моложе вратаря?
  • В сборной Австрии
  • В сборной Германии
  • В сборной Франции
  • В сборной Албании
8 / 11
На Евро сразу пять сборных тренировали специалисты из одной и той же страны. Из какой?
  • Из Германии
  • Из Англии
  • Из Италии
  • Из Испании
9 / 11
Игрок одной из сборных трижды отличился на турнире, но все три его гола отменили. Чьи цвета он защищает?
  • Сборной Бельгии
  • Сборной Хорватии
  • Сборной Чехии
  • Сборной Польши
10 / 11
Что запретил своим игрокам тренер сборной Италии Лучано Спаллетти?
  • Видеться с женами
  • Играть в Sony PlayStation
  • Есть пасту
  • Слушать музыку
11 / 11
Защитник сборной Словении Ванья Дркушич не позволил забить Криштиану Роналду. Он играет (пока что) за российский клуб. За какой?
  • «Оренбург»
  • «Спартак»
  • «Сочи»
  • «Зенит»

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