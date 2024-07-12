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Спорт Проститься смогут все желающие: церемония прощания с тренером Андреем Тарасенко пройдет 14 июля

Проститься смогут все желающие: церемония прощания с тренером Андреем Тарасенко пройдет 14 июля

Андрей Тарасенко ушел из жизни 11 июля

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5 комментариев
По предварительным данным, причиной смерти Андрея Тарасенко стали проблемы с сердцем

В Новосибирске простятся с умершим 11 июля тренером ХК Сибирь Андреем Тарасенко. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Как говорится в Telegram-канале команды, церемония прощания с Андреем Тарасенко пройдет в будущее воскресенье, 14 июля.

— Прощание с Андреем Тарасенко состоится 14 июля в ЛДС «Сибирь» по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 23, с 13:00 по 15:00. Проститься с Андреем Владимировичем смогут все желающие, — сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».

Андрей Тарасенко ушел из жизни 11 июля. Он известен не только тем, что более 10 лет входил в тренерский штаб «Сибири». Он также является отцом Владимира Тарасенко — воспитанника новосибирского хоккея, серебряного призера чемпионата мира 2015 года и обладателя Кубка Стэнли 2019 и 2024 годов. Владимир продолжает свою карьеру в НХЛ.

После смерти Андрея Тарасенко новосибирцы несут цветы к памятнику хоккеиста у ЛДС на «Богдашке». Мы также собрали мнения жителей города о легендарном тренере.

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Комментарии
5
Шарик-Off
12 июля 2024, 23:31
как вы либерасты печалитесь о тарасенке, который не вывел сибирь НУКУДА, а об упавшем самрлёте прям в оргазме бьётесь.. желаю вам вашего и поглубже.
Cobalt & Nickel
12 июля 2024, 23:43
Удивительно это всё и очень странно. Нигде так и нет причины его гибели. Если от сердца или тромб оторвался, то давно бы уже написали это.
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