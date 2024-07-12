Проститься смогут все желающие: церемония прощания с тренером Андреем Тарасенко пройдет 14 июля

По предварительным данным, причиной смерти Андрея Тарасенко стали проблемы с сердцем Источник: Пресс-служба ХК «Сибирь»











В Новосибирске простятся с умершим 11 июля тренером ХК Сибирь Андреем Тарасенко. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.



Как говорится в Telegram-канале команды, церемония прощания с Андреем Тарасенко пройдет в будущее воскресенье, 14 июля.



— Прощание с Андреем Тарасенко состоится 14 июля в ЛДС «Сибирь» по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 23, с 13:00 по 15:00. Проститься с Андреем Владимировичем смогут все желающие, — сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».

Андрей Тарасенко ушел из жизни 11 июля. Он известен не только тем, что более 10 лет входил в тренерский штаб «Сибири». Он также является отцом Владимира Тарасенко — воспитанника новосибирского хоккея, серебряного призера чемпионата мира 2015 года и обладателя Кубка Стэнли 2019 и 2024 годов. Владимир продолжает свою карьеру в НХЛ.

