«Всегда на скамейке, всегда с игроками, всегда сдержан»: новосибирцы — о тренере Андрее Тарасенко, которого больше нет

Новосибирцы продолжают нести цветы к памятнику тренера Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Жители Новосибирска скорбят из-за смерти тренера ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко. Многие передают соболезнования семье и близким. Для многих поклонников новость стала большим потрясением — Андрей Тарасенко последние 16 лет занимался подготовкой новосибирских хоккеистов.

Жители со вчерашней ночи несут цветы к памятнику хоккеиста у ЛДС на Богдана Хмельницкого. Многие оставили свои комментарии на сайте НГС — мы собрали некоторые из них.

— 55 лет... всего... жалко. Но сына достойного воспитал и вырастил, — написал пользователь под ником LG, вспоминая о Владимире Тарасенко, который играет сейчас в НХЛ.



— Соболезнования семье.... очень жаль, не верится...

— Все болельщики ХК «Сибирь» скорбят вместе с родными, — добавил читатель НГС.



— Царствие небесное светлому человеку и патриоту новосибирского хоккея.

— Очень жаль, не верится, всегда на скамейке, всегда с игроками, всегда сдержан и уверен. Соболезную родным и близким. Буду помнить.



— Символ команды... Володьку такого классного воспитал.... Боже, не верю... Соболезнования родным.



— Ой, мама дорогая! Такой молодой, такой во всех отношениях достойный человек, спортсмен, отец. Глубокие соболезнования и Владимиру, и семье! Рано вы, Андрей Владимирович, очень рано!



— Очень жаль и неожиданно. Он был символом команды. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким. Без него команде будет не легко.

— Знал лично, правильный был тренер… много, кто с его помощью вышел в хоккее в люди… Соболезнования родным…

— Настоящая потеря для российского хоккея и для Новосибирска в частности.

— Светлая память, Андрей! Пару лет назад встретила его в метро. Не зазвездился, как многие, остался человеком. Семье соболезнования.



Андрей Тарасенко — легенда ХК «Сибири». О том, чем еще нападающий и тренер запомнился болельщикам — в этом материале.

Редакция НГС приносит соболезнования семье Андрея Тарасенко.

