«Всегда на скамейке, всегда с игроками, всегда сдержан»: новосибирцы — о тренере Андрее Тарасенко, которого больше нет

Жители Новосибирска скорбят из-за смерти тренера ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко. Многие передают соболезнования семье и близким. Для многих поклонников новость стала большим потрясением — Андрей Тарасенко последние 16 лет занимался подготовкой новосибирских хоккеистов.
Жители со вчерашней ночи несут цветы к памятнику хоккеиста у ЛДС на Богдана Хмельницкого. Многие оставили свои комментарии на сайте НГС — мы собрали некоторые из них.
— 55 лет... всего... жалко. Но сына достойного воспитал и вырастил, — написал пользователь под ником LG, вспоминая о Владимире Тарасенко, который играет сейчас в НХЛ.
— Соболезнования семье.... очень жаль, не верится...
— Все болельщики ХК «Сибирь» скорбят вместе с родными, — добавил читатель НГС.
— Царствие небесное светлому человеку и патриоту новосибирского хоккея.
— Очень жаль, не верится, всегда на скамейке, всегда с игроками, всегда сдержан и уверен. Соболезную родным и близким. Буду помнить.
— Символ команды... Володьку такого классного воспитал.... Боже, не верю... Соболезнования родным.
— Ой, мама дорогая! Такой молодой, такой во всех отношениях достойный человек, спортсмен, отец. Глубокие соболезнования и Владимиру, и семье! Рано вы, Андрей Владимирович, очень рано!
— Очень жаль и неожиданно. Он был символом команды. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким. Без него команде будет не легко.
— Знал лично, правильный был тренер… много, кто с его помощью вышел в хоккее в люди… Соболезнования родным…
— Настоящая потеря для российского хоккея и для Новосибирска в частности.
— Светлая память, Андрей! Пару лет назад встретила его в метро. Не зазвездился, как многие, остался человеком. Семье соболезнования.
Андрей Тарасенко — легенда ХК «Сибири». О том, чем еще нападающий и тренер запомнился болельщикам — в этом материале.
Редакция НГС приносит соболезнования семье Андрея Тарасенко.
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