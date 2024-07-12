НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

с-в.

 745мм 43%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,99
EUR 95,68

ТЕМА ДНЯ

Глава Октябрьского района покидает пост

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Как изменят центр города
Топовые летники Новосибирска
Снос домов для Южного транзита
Камерунец в Сибири
Дебют Хаметовой в кино
Город скорбит по Тарасенко
Афиша на июль
НГС в Telegram
Спорт «Всегда на скамейке, всегда с игроками, всегда сдержан»: новосибирцы — о тренере Андрее Тарасенко, которого больше нет

«Всегда на скамейке, всегда с игроками, всегда сдержан»: новосибирцы — о тренере Андрее Тарасенко, которого больше нет

Болельщики считают, что новосибирский хоккей понес настоящую потерю

1 645
4 комментария
Новосибирцы продолжают нести цветы к памятнику тренера

Жители Новосибирска скорбят из-за смерти тренера ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко. Многие передают соболезнования семье и близким. Для многих поклонников новость стала большим потрясением — Андрей Тарасенко последние 16 лет занимался подготовкой новосибирских хоккеистов.

Жители со вчерашней ночи несут цветы к памятнику хоккеиста у ЛДС на Богдана Хмельницкого. Многие оставили свои комментарии на сайте НГС — мы собрали некоторые из них.

— 55 лет... всего... жалко. Но сына достойного воспитал и вырастил, — написал пользователь под ником LG, вспоминая о Владимире Тарасенко, который играет сейчас в НХЛ.

— Соболезнования семье.... очень жаль, не верится...

— Все болельщики ХК «Сибирь» скорбят вместе с родными, — добавил читатель НГС.

— Царствие небесное светлому человеку и патриоту новосибирского хоккея.

— Очень жаль, не верится, всегда на скамейке, всегда с игроками, всегда сдержан и уверен. Соболезную родным и близким. Буду помнить.

— Символ команды... Володьку такого классного воспитал.... Боже, не верю... Соболезнования родным.

— Ой, мама дорогая! Такой молодой, такой во всех отношениях достойный человек, спортсмен, отец. Глубокие соболезнования и Владимиру, и семье! Рано вы, Андрей Владимирович, очень рано!

— Очень жаль и неожиданно. Он был символом команды. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким. Без него команде будет не легко.

— Знал лично, правильный был тренер… много, кто с его помощью вышел в хоккее в люди… Соболезнования родным…

— Настоящая потеря для российского хоккея и для Новосибирска в частности.

— Светлая память, Андрей! Пару лет назад встретила его в метро. Не зазвездился, как многие, остался человеком. Семье соболезнования.

Андрей Тарасенко — легенда ХК «Сибири». О том, чем еще нападающий и тренер запомнился болельщикам — в этом материале.

Редакция НГС приносит соболезнования семье Андрея Тарасенко.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Андрей Тарасенко Новосибирск ХК Сибирь Соболезнования
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
e .effulgencee
12 июля 2024, 13:51
Соболезнования!
Гость
12 июля 2024, 13:48
Очень жаль!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Елена,58

Ксения,32

Ник,41

Игорь,54

Наталья,33

Margarita,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление