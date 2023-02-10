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Владимир Тарасенко впервые сменил команду в НХЛ — он играет в американской лиге уже 10 лет

Хоккеист — воспитанник новосибирского хоккея

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В составе команды «Сент-Луис Блюз» Тарасенко становился обладателем Кубка Стэнли — трофея чемпионата НХЛ (на фото Тарасенко позирует с копией награды)

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Американский хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» из Национальной хоккейной лиги приобрел бывшего воспитанника новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимира Тарасенко. Хоккеист играл в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз» с 2013 года — до этого выступал в КХЛ.

Информация о сделке опубликована на сайтах хоккейных клубов. Как сообщает пресс-служба «Рейнджер», вместе с Тарасенко в клуб перешел защитник Нико Миккола.

— Команда приобрела нападающего Владимира Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2023 года, условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2024 года, — указано в сообщении.

В сообщении уточняется, что соответствующее решение объявил президент и генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри. В «Сент-Луис Блюз» перешли защитник Хантер Скиннер и нападающий Самми Блейс.

Между тем в пресс-службе «Сент-Луис Блюз» со ссылкой на генерального менеджера Дуга Армстронга уточнили, что Владимир Тарасенко просил об обмене почти два сезона назад.

— Получив список команд, с которыми Тарасенко согласился бы на обмен, Армстронг начал рассматривать варианты и сказал, что представил сделку агенту Тарасенко, как только она состоялась, — указано в сообщении.

Владимир Тарасенко — хоккеист, воспитанник новосибирской «Сибири», обладатель Кубка Стэнли.

В конце 2022 года стали известны гонорары игроков новосибирского ХК «Сибирь». Самая высокая выплата в клубе достигает 45 миллионов рублей.

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Владимир ТарасенкоХоккейСпорт
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