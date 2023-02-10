Владимир Тарасенко впервые сменил команду в НХЛ — он играет в американской лиге уже 10 лет

Между тем в пресс-службе «Сент-Луис Блюз» со ссылкой на генерального менеджера Дуга Армстронга уточнили, что Владимир Тарасенко просил об обмене почти два сезона назад.



— Получив список команд, с которыми Тарасенко согласился бы на обмен, Армстронг начал рассматривать варианты и сказал, что представил сделку агенту Тарасенко, как только она состоялась, — указано в сообщении.

