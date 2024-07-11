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Умер тренер ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко

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Город В Новосибирске умер легендарный нападающий, тренер ХК «Сибирь» и отец звезды НХЛ Андрей Тарасенко

В Новосибирске умер легендарный нападающий, тренер ХК «Сибирь» и отец звезды НХЛ Андрей Тарасенко

На протяжении 16 лет он занимался подготовкой спортсменов

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39 комментариев
В юношеские годы Тарасенко выступал за местную команду СКА

В Новосибирске на 56-м году жизни скончался тренер ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Андрей Тарасенко родился в 11 сентября 1968 года в Новосибирске. Воспитанник хоккейной школы «Сибирь». В юношеские годы выступал за местную команду СКА, а затем на протяжении многих лет играл за ярославское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу».

В сезоне-2001/2002 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.

— После окончания хоккейной карьеры Андрей Тарасенко успешно работал в тренерском штабе нашей команды (2008–2024) и помог «Сибири» добиться наивысшего результата в истории — бронзовых медалей чемпионата КХЛ, — отметили в ХК «Сибирь».

Андрей Тарасенко известен не только тем, что более 10 лет входил в тренерский штаб «Сибири». Он также является отцом Владимира Тарасенко — воспитанника новосибирского хоккея, серебряного призера чемпионата мира 2015 года и обладателя Кубка Стэнли 2019 года. Владимир продолжает свою карьеру в НХЛ.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Андрея Тарасенко.

Ранее в новосибирском Академгородке состоялось прощание с известным моржом Виталием Панасюком.

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ХК Сибирь Андрей Тарасенко Умер Новосибирск
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Комментарии
39
Видеоблогер успеха
11 июля 2024, 21:34
символ команды... володьку такого классного воспитал.... боже, не верю... капец... соболезнования родным
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
11 июля 2024, 21:43
Когда уже карелина соберёт.
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