В Новосибирске умер легендарный нападающий, тренер ХК «Сибирь» и отец звезды НХЛ Андрей Тарасенко

В юношеские годы Тарасенко выступал за местную команду СКА Источник: ХК «Сибирь»











В Новосибирске на 56-м году жизни скончался тренер ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.



Андрей Тарасенко родился в 11 сентября 1968 года в Новосибирске. Воспитанник хоккейной школы «Сибирь». В юношеские годы выступал за местную команду СКА, а затем на протяжении многих лет играл за ярославское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу».



В сезоне-2001/2002 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.



— После окончания хоккейной карьеры Андрей Тарасенко успешно работал в тренерском штабе нашей команды (2008–2024) и помог «Сибири» добиться наивысшего результата в истории — бронзовых медалей чемпионата КХЛ, — отметили в ХК «Сибирь».



Андрей Тарасенко известен не только тем, что более 10 лет входил в тренерский штаб «Сибири». Он также является отцом Владимира Тарасенко — воспитанника новосибирского хоккея, серебряного призера чемпионата мира 2015 года и обладателя Кубка Стэнли 2019 года. Владимир продолжает свою карьеру в НХЛ.



Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Андрея Тарасенко.

