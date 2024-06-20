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Спорт истории Потерял слух, но стал тренером. История глухого волейболиста, помогающего людям через спорт

Потерял слух, но стал тренером. История глухого волейболиста, помогающего людям через спорт

Борис Личу начал тренировать детей с нарушениями слуха еще в СССР

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Борис Личу оглох в пять лет, но нашел в себе силы и стал помогать другим слабослышащим. Он стал тренером по теннису, волейболу и бадминтону — теперь он тренирует людей с инвалидностью и помогает им добиваться успехов и социализироваться. Своим примером он показывает подопечным, что рамки существуют только в голове. Главное, как говорит Борис Федосович, — это желание, усердие и постоянные тренировки.


Борис Федосович занимается с детьми и взрослыми с 1988 года. Еще в школьные годы, при Советском Союзе, он участвовал в чемпионатах СССР и демонстрировал выдающиеся результаты.

Последние 16 лет он работает в Реабилитационном центре для инвалидов, который находится в Зеленограде, причем работает он там со дня его открытия.

Сейчас ему 65 лет, 60 лет из которых он не слышит. Он помогает людям не только развиваться физически, но и находить уверенность в себе. Каждый день для него — это повод показать, что спорт для всех, независимо от физических ограничений.

Его историю смотрите в коротком видео чуть выше.

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Тренер Глухота Глухой Социальный работник Соцработник Инвалидность Люди с инвалидностью
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