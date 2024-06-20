Потерял слух, но стал тренером. История глухого волейболиста, помогающего людям через спорт

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Борис Личу оглох в пять лет, но нашел в себе силы и стал помогать другим слабослышащим. Он стал тренером по теннису, волейболу и бадминтону — теперь он тренирует людей с инвалидностью и помогает им добиваться успехов и социализироваться. Своим примером он показывает подопечным, что рамки существуют только в голове. Главное, как говорит Борис Федосович, — это желание, усердие и постоянные тренировки.



Борис Федосович занимается с детьми и взрослыми с 1988 года. Еще в школьные годы, при Советском Союзе, он участвовал в чемпионатах СССР и демонстрировал выдающиеся результаты.

Последние 16 лет он работает в Реабилитационном центре для инвалидов, который находится в Зеленограде, причем работает он там со дня его открытия.

Сейчас ему 65 лет, 60 лет из которых он не слышит. Он помогает людям не только развиваться физически, но и находить уверенность в себе. Каждый день для него — это повод показать, что спорт для всех, независимо от физических ограничений.