Пять месяцев хоккея: опубликован полный календарь игр ХК «Сибирь»

В сентябре клуб ожидает шестиматчевая домашняя серия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стал известен полный календарь игр новосибирского ХК «Сибирь» в сезоне розыгрыша Кубка Гагарина 2024/2025 годов. Информацию опубликовала пресс-служба клуба.



Первый матч новосибирцы проведут на выезде против омского «Авангарда». Этот же клуб станет первым соперником «Сибири» в первом домашнем матче сезона. Первая игра команды пройдет 4 сентября 2024 года, завершится сезон 22 марта домашним матчем против казанского «Ак Барса».

Самая длинная выездная серия ждет новосибирский клуб под занавес календарного года Источник: Пресс-служба ХК «Сибирь»











В сентябре «Сибирь» ждет длинная шестиматчевая домашняя серия — соперниками станут «Авангард», «Нефтехимик», «Кунь-Лунь Ред Стар», московский «Спартак», ХК «Сочи» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.



Сама длинная выездная серия в новом сезоне ожидает ХК «Сибирь» в конце декабря 2024 года — начале января 2025 года: она составит семь матчей. Игры пройдут против «Барыса» из Астаны, «Адмирала» из Владивостока, хабаровского «Амура», «Салавата Юлаева» из Уфы, «Нефтехимика» из Нижнекамска, нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо».

