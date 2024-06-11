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Спорт Пять месяцев хоккея: опубликован полный календарь игр ХК «Сибирь»

Пять месяцев хоккея: опубликован полный календарь игр ХК «Сибирь»

Регулярный чемпионат для «Сибири» в новом сезоне завершится 22 марта

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В сентябре клуб ожидает шестиматчевая домашняя серия

Стал известен полный календарь игр новосибирского ХК «Сибирь» в сезоне розыгрыша Кубка Гагарина 2024/2025 годов. Информацию опубликовала пресс-служба клуба.

Первый матч новосибирцы проведут на выезде против омского «Авангарда». Этот же клуб станет первым соперником «Сибири» в первом домашнем матче сезона. Первая игра команды пройдет 4 сентября 2024 года, завершится сезон 22 марта домашним матчем против казанского «Ак Барса».

Самая длинная выездная серия ждет новосибирский клуб под занавес календарного года

В сентябре «Сибирь» ждет длинная шестиматчевая домашняя серия — соперниками станут «Авангард», «Нефтехимик», «Кунь-Лунь Ред Стар», московский «Спартак», ХК «Сочи» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Сама длинная выездная серия в новом сезоне ожидает ХК «Сибирь» в конце декабря 2024 года — начале января 2025 года: она составит семь матчей. Игры пройдут против «Барыса» из Астаны, «Адмирала» из Владивостока, хабаровского «Амура», «Салавата Юлаева» из Уфы, «Нефтехимика» из Нижнекамска, нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо».

Ранее один из болельщиков «Сибири» пожаловался, что на домашних играх на новом ЛДС продают невкусную еду, он же попросил добавить пиво в ассортимент точек общепита. Новый генеральный директор клуба Лев Крутохвостов отшутился в ответ на просьбу болельщика.

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