Сплавили на выходные: десятки подростков устроили гонки на бурной речке — фоторепортаж

Соревнования проходят в Искитимском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С 12 по 14 апреля в Новосибирской области прошли региональные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях. Ежегодно они проходят в поселке Ургун в Искитимском районе области.



Как рассказал НГС директор станции юных туристов Искитимского района Александр Анохин, в этом году в мероприятии участвуют 44 экипажа катамаранов-двоек и 18 экипажей катамаранов-четверок. На соревнованиях представлены спортсмены из семи районов Новосибирской области.

Перед началом соревнований спортсмены разбили лагерь на берегу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











—Три возрастные категории участников у нас — мальчики и девочки, юноши-девушки и юниоры и юниорки. Самому младшему участнику 12 лет, самому старшему — 20 лет, — рассказал Анохин.



Спортсмены соревнуются в скорости прохождения дистанции парами и четверками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Все спортсмены проходят дистанцию второго класса — она доступна для для всех возрастов.

За соревнованиями с берега наблюдают судьи и болельщики Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Погода для заплывов выдалась нежаркая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Анохин также отметил, что время для проведения заплывов уходит, поскольку паводок в Новосибирской области взрывной и уже идет на спад.



Река у поселка Ургун оказалась бурной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В соревнованиях приняли участие несколько десятков спортсменов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После заплывов спортсмены согреваются у костра Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









