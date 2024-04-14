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Спорт фоторепортаж Сплавили на выходные: десятки подростков устроили гонки на бурной речке — фоторепортаж

Сплавили на выходные: десятки подростков устроили гонки на бурной речке — фоторепортаж

В Искитимском районе прошло первенство по водному туризму на воде

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Соревнования проходят в Искитимском районе

С 12 по 14 апреля в Новосибирской области прошли региональные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях. Ежегодно они проходят в поселке Ургун в Искитимском районе области.

Как рассказал НГС директор станции юных туристов Искитимского района Александр Анохин, в этом году в мероприятии участвуют 44 экипажа катамаранов-двоек и 18 экипажей катамаранов-четверок. На соревнованиях представлены спортсмены из семи районов Новосибирской области.

Перед началом соревнований спортсмены разбили лагерь на берегу

—Три возрастные категории участников у нас — мальчики и девочки, юноши-девушки и юниоры и юниорки. Самому младшему участнику 12 лет, самому старшему — 20 лет, — рассказал Анохин.

Спортсмены соревнуются в скорости прохождения дистанции парами и четверками

Все спортсмены проходят дистанцию второго класса — она доступна для для всех возрастов.

За соревнованиями с берега наблюдают судьи и болельщики
Погода для заплывов выдалась нежаркая

Анохин также отметил, что время для проведения заплывов уходит, поскольку паводок в Новосибирской области взрывной и уже идет на спад.

Река у поселка Ургун оказалась бурной
В соревнованиях приняли участие несколько десятков спортсменов
После заплывов спортсмены согреваются у костра

Соревнования по водному туризму традиционно проходят в Новосибирской области во вторые выходные апреля. Обычно их устраивают на Шипунихе. Но подходящие места для сплавов в регионе еще есть на реке Буготак в Тогучинском районе и на реке Суенге в Маслянинском районе.

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Новосибирская область Сплав Туризм
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