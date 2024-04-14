Сплавили на выходные: десятки подростков устроили гонки на бурной речке — фоторепортаж

С 12 по 14 апреля в Новосибирской области прошли региональные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях. Ежегодно они проходят в поселке Ургун в Искитимском районе области.
Как рассказал НГС директор станции юных туристов Искитимского района Александр Анохин, в этом году в мероприятии участвуют 44 экипажа катамаранов-двоек и 18 экипажей катамаранов-четверок. На соревнованиях представлены спортсмены из семи районов Новосибирской области.
—Три возрастные категории участников у нас — мальчики и девочки, юноши-девушки и юниоры и юниорки. Самому младшему участнику 12 лет, самому старшему — 20 лет, — рассказал Анохин.
Все спортсмены проходят дистанцию второго класса — она доступна для для всех возрастов.
Анохин также отметил, что время для проведения заплывов уходит, поскольку паводок в Новосибирской области взрывной и уже идет на спад.
Соревнования по водному туризму традиционно проходят в Новосибирской области во вторые выходные апреля. Обычно их устраивают на Шипунихе. Но подходящие места для сплавов в регионе еще есть на реке Буготак в Тогучинском районе и на реке Суенге в Маслянинском районе.