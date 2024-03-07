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Имидж дорогого стоит: кто должен платить за хоккейные шоу и чем отличается современный массовый спорт от советского

Колонка обозревателя НГС о том, как любительский спорт перестал быть доступным

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Профессиональных хоккеистов должны содержать зрители

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Журналисты НГС не только пишут статьи сами, но и время от времени читают то, что написали коллеги. Обозреватель НГС, в целом далёкий от мира профессионального спорта, узнал о выделенных хоккейному клубу «Сибирь» из бюджета области суммах и был очень удивлён. Вот, что он думает по этому поводу.

Когда я учился в школе, хоккейную коробку зимой можно было встретить почти в каждом квартале. У меня, например, ближайшую было видно из окон, она была в соседнем дворе. В нашем тоже заливали каток, но он был без бортиков и не каждую зиму. Я жил тогда в Кемерове, но, думаю, такая же картина была по всей стране.

К хоккею я так и не пристрастился, хотя в Кузбассе был буквально культ хоккея с мячом, но вот фехтованию отдал четыре года. Секция была небольшой, спорт этот в регионе был не развит, мы все с завистью смотрели на соседний Новосибирск, который славился фехтовальной школой на всю страну. Но даже у нас был нормальный зал с дорожками, более или менее полный набор формы и оружия, возможность периодически ездить на соревнования. Это не стоило моим родителям ни копейки вообще. В период подготовки выдавали даже талоны на усиленное питание — не знаю уж, зачем, никто, вроде, не голодал.

В СССР было много проблем, но с чем было действительно хорошо, так это с детским и вообще любительским спортом. Огромное количество детских секций, клубов, спортивных залов позволяли всем, кому это было интересно, заниматься самыми разными спортивными дисциплинами. Вне зависимости от того, сколько зарабатывали их родители.

А теперь, внимание, вопрос: когда в последний раз вы видели во дворе хоккейную коробку? Не просто деревянные или пластиковые стенки, а нормальный лёд, который поддерживается в хорошем состоянии? Детские тренировки на нём? Разумеется, это все есть, но место массового спорта давно заняли отдельные клубы, отдать в которые детей могут позволить себе далеко не все горожане. Поинтересуйтесь стоимостью экипировки.

Даже там, где хоккейные коробки есть, значительную часть времени они проводят под снегом

Даже там, где хоккейные коробки есть, значительную часть времени они проводят под снегом

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Профессиональный же спорт — это разновидность шоу. И как любое шоу, содержаться оно должно за счёт зрителей, которым такое шоу нужно. Разумеется, речь не только о билетах: во всём мире профессиональные команды живут за счёт рекламных и спонсорских контрактов. И непонятно, почему в Новосибирске должно быть иначе.

Если уж хочется поддержать спорт в принципе, то бюджетные деньги стоило бы потратить на расширение и содержание спортивной инфраструктуры: катки, залы, спортивные площадки. На подготовку и оплату труда тренеров и спортивную экипировку для детских секций. Наконец, на проведение любительских соревнований, без которых никакой спорт не возможен. В общем, на всё то, что окупится в любом случае, даже если в Новосибирске не будет ни одного профессионального спортивного клуба вовсе.

Пользу обществу в целом приносит именно массовый спорт, а вовсе не выступления высокооплачиваемых профессионалов. Они если и нужны, то для того, чтобы развитие этого самого массового спорта стимулировать. А сами профессиональные спортсмены пусть зарабатывают себе на жизнь сами. И не поступлениями из бюджета, и без того не ломящегося от денег, а за счёт собственных спортивных успехов. Если они будут, будет и внимание публики, которое клуб может уже монетизировать за счёт рекламных и спонсорских контрактов. А если жить на свои не получается, то может, стоит заняться чем-то другим? Пойти тренировать детей и подростков, например. На миллиард, пожалуй, хорошие катки можно было бы залить в каждом дворе.

О том, во сколько обходится содержание самых известных хоккейных клубов России, читайте в материале Степана Иванова.

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