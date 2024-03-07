Имидж дорогого стоит: кто должен платить за хоккейные шоу и чем отличается современный массовый спорт от советского

К хоккею я так и не пристрастился, хотя в Кузбассе был буквально культ хоккея с мячом, но вот фехтованию отдал четыре года. Секция была небольшой, спорт этот в регионе был не развит, мы все с завистью смотрели на соседний Новосибирск, который славился фехтовальной школой на всю страну. Но даже у нас был нормальный зал с дорожками, более или менее полный набор формы и оружия, возможность периодически ездить на соревнования. Это не стоило моим родителям ни копейки вообще. В период подготовки выдавали даже талоны на усиленное питание — не знаю уж, зачем, никто, вроде, не голодал.

