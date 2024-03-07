Имидж дорогого стоит: кто должен платить за хоккейные шоу и чем отличается современный массовый спорт от советского

Журналисты НГС не только пишут статьи сами, но и время от времени читают то, что написали коллеги. Обозреватель НГС, в целом далёкий от мира профессионального спорта, узнал о выделенных хоккейному клубу «Сибирь» из бюджета области суммах и был очень удивлён. Вот, что он думает по этому поводу.
Когда я учился в школе, хоккейную коробку зимой можно было встретить почти в каждом квартале. У меня, например, ближайшую было видно из окон, она была в соседнем дворе. В нашем тоже заливали каток, но он был без бортиков и не каждую зиму. Я жил тогда в Кемерове, но, думаю, такая же картина была по всей стране.
К хоккею я так и не пристрастился, хотя в Кузбассе был буквально культ хоккея с мячом, но вот фехтованию отдал четыре года. Секция была небольшой, спорт этот в регионе был не развит, мы все с завистью смотрели на соседний Новосибирск, который славился фехтовальной школой на всю страну. Но даже у нас был нормальный зал с дорожками, более или менее полный набор формы и оружия, возможность периодически ездить на соревнования. Это не стоило моим родителям ни копейки вообще. В период подготовки выдавали даже талоны на усиленное питание — не знаю уж, зачем, никто, вроде, не голодал.
В СССР было много проблем, но с чем было действительно хорошо, так это с детским и вообще любительским спортом. Огромное количество детских секций, клубов, спортивных залов позволяли всем, кому это было интересно, заниматься самыми разными спортивными дисциплинами. Вне зависимости от того, сколько зарабатывали их родители.
А теперь, внимание, вопрос: когда в последний раз вы видели во дворе хоккейную коробку? Не просто деревянные или пластиковые стенки, а нормальный лёд, который поддерживается в хорошем состоянии? Детские тренировки на нём? Разумеется, это все есть, но место массового спорта давно заняли отдельные клубы, отдать в которые детей могут позволить себе далеко не все горожане. Поинтересуйтесь стоимостью экипировки.
Профессиональный же спорт — это разновидность шоу. И как любое шоу, содержаться оно должно за счёт зрителей, которым такое шоу нужно. Разумеется, речь не только о билетах: во всём мире профессиональные команды живут за счёт рекламных и спонсорских контрактов. И непонятно, почему в Новосибирске должно быть иначе.
Если уж хочется поддержать спорт в принципе, то бюджетные деньги стоило бы потратить на расширение и содержание спортивной инфраструктуры: катки, залы, спортивные площадки. На подготовку и оплату труда тренеров и спортивную экипировку для детских секций. Наконец, на проведение любительских соревнований, без которых никакой спорт не возможен. В общем, на всё то, что окупится в любом случае, даже если в Новосибирске не будет ни одного профессионального спортивного клуба вовсе.
Пользу обществу в целом приносит именно массовый спорт, а вовсе не выступления высокооплачиваемых профессионалов. Они если и нужны, то для того, чтобы развитие этого самого массового спорта стимулировать. А сами профессиональные спортсмены пусть зарабатывают себе на жизнь сами. И не поступлениями из бюджета, и без того не ломящегося от денег, а за счёт собственных спортивных успехов. Если они будут, будет и внимание публики, которое клуб может уже монетизировать за счёт рекламных и спонсорских контрактов. А если жить на свои не получается, то может, стоит заняться чем-то другим? Пойти тренировать детей и подростков, например. На миллиард, пожалуй, хорошие катки можно было бы залить в каждом дворе.
О том, во сколько обходится содержание самых известных хоккейных клубов России, читайте в материале Степана Иванова.