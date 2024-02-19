Российская чемпионка бросила большой спорт ради любимого мужа, а он погиб на СВО: история гиревички Веры Вяткиной

«Порвала 12-килограммовую гирю 150 раз»

Крепкое тело у Веры было с детства, как и спортивный азарт. Она росла улыбчивым и неунывающим ребенком, занималась легкой атлетикой и баскетболом, уходила из зала последней и не пропускала тренировок.



После школы девушка училась в авиационном колледже им. Жуковского на экономиста, где услышала про соревнования по гиревому спорту. Вера решила идти не ради победы, ей хотелось попробовать что-то новое. Неожиданно для себя Вера заняла второе место. Тренер был в шоке от выносливости девушки, которая без подготовки обошла гиревиков, рассказывала Вера «Трамплину»:

