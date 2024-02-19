Российская чемпионка бросила большой спорт ради любимого мужа, а он погиб на СВО: история гиревички Веры Вяткиной

Летом прошлого года жизнь спортсменки Веры Вяткиной перевернулась: молодой муж погиб на СВО. В браке они прожили всего три года, но за это время девушка кардинально поменяла свою жизнь: бросила спорт ради семьи, переехала из Омска в глухой военный городок и родила сына. Вера рассказала журналисту NGS55.RU, что еще не до конца оправилась от потери. Легко ли ей было оставлять дело всей жизни и вернется ли она в большой спорт — читайте в материале наших коллег.
«Порвала 12-килограммовую гирю 150 раз»
Крепкое тело у Веры было с детства, как и спортивный азарт. Она росла улыбчивым и неунывающим ребенком, занималась легкой атлетикой и баскетболом, уходила из зала последней и не пропускала тренировок.
После школы девушка училась в авиационном колледже им. Жуковского на экономиста, где услышала про соревнования по гиревому спорту. Вера решила идти не ради победы, ей хотелось попробовать что-то новое. Неожиданно для себя Вера заняла второе место. Тренер был в шоке от выносливости девушки, которая без подготовки обошла гиревиков, рассказывала Вера «Трамплину»:
— Крайне редко такое бывает, чтобы человек после недели тренировок смог порвать 12-килограммовую гирю 150 раз. Тренер сразу увидел во мне перспективного атлета и не ошибся.
Первый разряд Вера получила после недели тренировок. Всего за полтора года девушка стала кандидатом в мастера спорта и получила звание мастера спорта России.
Параллельно Вера доучивалась в колледже, а затем поступила в СибГУФК на тренера. Спорт подарил Вере не только дело всей жизни, но и мужа: Данил Вяткин тоже был гиревиком и кандидатом в мастера спорта, учился в Омском кадетском корпусе и Военном командном училище.
Сыпались награды: золото и серебро в первенстве Европы, бронза и серебро в первенстве мира и бронза на чемпионате России 2022 года. С первенства страны Вера привезла три бронзы и серебро. В интервью омскому Минспорту Вера рассказывала, что она засыпала и просыпалась с мыслями о соревнованиях:
— Просто у меня было огромное желание быть самой сильной! Планы у меня грандиозные, и я верю, что главные победы впереди.
Переломный момент — смерть мужа
Вера попрощалась с карьерой на пике: в 2022 году она показала самые высокие свои результаты. Вместе с мужем Вере пришлось переехать в военный городок в Чечне, на место его службы.
Новый город казался Вере незнакомой планетой: там был всего один человек, который занимался гиревым спортом, и никаких перспектив развития. Вера смотрела свои фотографии с соревнований и думала, как было круто ездить в разные страны и города. Девушка рассказала NGS55.RU, что быстро забеременела и это занимало все её мысли:
— Я бы не сказала, что это было сложным решением. Всё равно каждая женщина к этому приходит. Когда-то должны появиться дети, семья. Когда я переезжала, я понимала, что уйду в декрет. Просто не знала, вернусь ли я в спорт когда-либо.
Вера перевезла свои гири и тренировалась дома, а затем забеременела. В это же время девушка училась в университете. Вера рассказала, что защитила диплом через две недели после родов:
— Декан пошел мне навстречу. Я не хотела уходить в академ, поэтому он предложил защититься в сентябре. ГОСы я сдавала с огромным животом. 30 мая я легла в больницу, а 6 июня появился на свет ребенок. Через 2 недели я поехала защищаться: решила, что смогу.
Девушка уехала в Омск на время учебы и ходила на пары, будучи беременной. В это время муж Даниил находился на СВО, но на момент рождения сына приехал в город. В этот же день уехал. Страшная новость выбила почву из-под ног девушки спустя два месяца после родов: муж погиб.
«Ребенок — это мотивация жить»
Вера рассказала, что еще не оправилась от потери до конца. Муж многое значил для девушки: он поддерживал ее долгие годы на соревнованиях, видел ее слезы и понимал, насколько для нее важен спорт. Родные Веры тоже поддерживали девушку, но всегда считали спорт опасным. Мама спортсменки даже какое-то время не приходила на соревнования, потому что смотреть на Веру ей было больно.
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Сейчас девушка планирует переезжать в Омск к родным. Близкие и друзья ее поддерживают, в том числе родители мужа. Вера рассказала, что после переезда хочет вернуться в спорт, а с ребенком готовы помогать родные. Так она сможет выплеснуть эмоции и найти смысл жизни:
— Ребенок — это мотивация жить, что-то делать и не отчаиваться. Я надеюсь, что эмоции и напряжение смогу выплеснуть в спорте. Декрет — это тоже тяжелая вещь, всё вместе навалилось. Это новый статус, а спорт может стать глотком воздуха. Нужно возвращаться, чтобы отвлечься. У меня дом рядом с университетом, в котором я училась, и я могу туда вернуться — тренироваться хотя бы три раза в неделю. Это моя стезя, и я ни в чём другом себя не вижу.