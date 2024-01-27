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Рев моторов, скорость и адреналин: 10 крутых кадров с соревнований по снегоход-кроссу в Новосибирске

Состязания проводятся уже третий раз

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Участие приняли спортсмены из пяти регионов Сибири

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В Новосибирске на автодроме «Сибирское кольцо» 27 января прошли Всероссийские соревнования по сноубайк- и снегоход-кроссу. Более 20 участников из разных регионов Сибири проверили свои силы, покоряя многочисленные трамплины и крутые спуски. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на состязании, в его объектив попали лучшие моменты зимних гонок.

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Как рассказал НГС президент мотоциклетной федерации Новосибирской области Сергей Караченцев, соревнования проводятся уже третий раз.

— В этом году участие принимают спортсмены из Нового Уренгоя, Новосибирска, Барнаула, Кемерова, в пределах пяти регионов. Присутствуют два класса в сноубайках и три класса в снегоходах, — пояснили Сергей Караченцев.

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О том, как прошли соревнования по снегоход-кроссу в прошлом году, читайте по ссылке.

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