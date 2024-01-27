Рев моторов, скорость и адреналин: 10 крутых кадров с соревнований по снегоход-кроссу в Новосибирске

В Новосибирске на автодроме «Сибирское кольцо» 27 января прошли Всероссийские соревнования по сноубайк- и снегоход-кроссу. Более 20 участников из разных регионов Сибири проверили свои силы, покоряя многочисленные трамплины и крутые спуски. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на состязании, в его объектив попали лучшие моменты зимних гонок.